Российские войска вышли к трассе на Часов Яр под Артемовском
Обстановка в городе остается крайне напряженной, а украинские боевики всячески пытаются помешать армии РФ.
Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский
Бойцы российской армии прорвались к трассе под Артемовском, которая соединяет город с населенным пунктом Часов Яр. Как сообщили в Telegram-канале «Военкоры Русской весны», Вооруженные силы Украины (ВСУ) не дают российской армии закрепиться на своих позициях.
«Бойцы ЧВК „Вагнер“ прорвались к трассе, ВСУ контратакуют, чтобы не дать им закрепиться», — говорится в сообщении.
В целом обстановка на данном направлении остается крайне тяжелой. Российские бойцы контролируют до 90% Артемовска и продолжают штурмовать город с разных направлений. Ранее советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина Ян Гагин говорил, что взятие Артемовска российскими подразделениями — вопрос времени, причем ближайшего.
На фоне штурмовых действий российской армии ВСУ малыми группами покидают город, однако о согласованном отступлении речи пока не идет. Во время отступления украинские боевики взорвали четыре многоэтажки, что стало причиной гибели не менее 20 мирных жителей Артемовска, в том числе нескольких детей.
Россия продолжает проведение специальной военной операции по защите Донбасса. О ее начале объявил президент РФ Владимир Путин, выступив с обращением к гражданам 24 февраля 2022 года. Решение было принято после просьбы властей ДНР и ЛНР оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима, который участил обстрел жилых кварталов самопровозглашенных республик.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как происходит отступление ВСУ из Артемовска.
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