«Не можем противостоять»: Кеннеди-младший раскрыл секрет США об Украине

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 60

Роберт Кеннеди-младший: противостоять ВС РФ на Украине невозможно

«Не можем противостоять»: Кеннеди-младший раскрыл секрет США об Украине

Фото: www.globallookpress.com / via www.imago-images.de

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Тема:
Спецоперация Украинский кризис

Украинский кризис обернулся для Вашингтона большой проблемой — поспособствовал сближению Москвы и Пекина.

Запад скрывает очевидный факт, что ВСУ не удастся победить российскую армию. Об этом заявил племянник 35-го президента США Джона Кеннеди Роберт, который собирается выдвинуть свою кандидатуру на пост главы Белого дома.

«Русские борются в соотношении от семи к одному до восьми к одному, мы не можем противостоять им», — прокомментировал он в беседе с Fox News.

Американский политик отметил, что украинский кризис превратился в огромную кость в горле для США. По его словам, начало спецоперации поспособствовало сближению Москвы и Пекина и укреплению российско-китайских отношений. Страны также сближаются с геополитической точки зрения, что представляет для Вашингтона опасность.

В заключение Кеннеди-младший задался риторический вопросом. Его очень интересует, что вообще США забыли на Украине.

Россия продолжает проведение специальной военной операции по защите Донбасса. Президент РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-писал, зачем Украина врет о начале контрнаступления ВСУ.

Тема:
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