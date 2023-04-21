Верили и ждали: сестра Бузовой намекнула на примирение с певицей
Сестра Бузовой впервые публично поддержала певицу после серьезной ссоры
Фото: www.globallookpress.com / Olga Buzova
Со времени ссоры родственниц прошло четыре года. Ни одна из них не хотела идти на примирение, делать первый шаг. Но, кажется, лед тронулся.
Сестра Ольги Бузовой Анна, ставшая не менее популярной родственницы, впервые заговорила о ней. Девушки разругались в пух и прах еще в начале 2019 года во время совместного отдыха в Куршевеле. С тех пор ни одна из них идти на контакт не собиралась, и продолжала делать вид, будто ее конфликт с родным человеком не тревожит. Но Анна все же, кажется, решила сделать первый шаг!
Анна, которая даже в день рождения Бузовой не стала ее поздравлять, внезапно в социальной сети забросала сестру множеством приятных слов. Сделать это она решила по случаю презентации на радио новой песни артистки. Именно на эту композицию Бузова сняла масштабный клип, сравнив его с мини-фильмом.
«Помним, да, что сегодня будет моя лапа презентовать кое-что, поэтому срочно присоединяемся, слушаем и наслаждаемся. Я поздравляю свою девочку с презентацией песни. Ты умничка! Дальше — больше», — сказала Анна.
Анна Бузова записала сразу несколько коротких видео, чтобы поддержать поющую сестру.
Означает ли это примирение сестер, пока неизвестно. Но для поклонников понятно, что лед тронулся с мертвой точки. Теперь слово за Бузовой…
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Бузова сказала о беременности от женатого Галустяна.
* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.
- 20 апр
- Жаждущая родить ребенка Бузова высказалась о беременности от женатого Галустяна
- 18 апр
- Отклонение от нормы: зачем Бузова проводит суточный мониторинг сердца
- 18 апр
- «Люблю то, что делаю»: какие новые таланты Ольга Бузова скоро покажет публике
- 18 апр
- Ольгу Бузову обклеили датчиками из-за возможных проблем с сердцем
- 17 апр
- «У нее обычный голос»: Сергей Соседов высказался о таланте Бузовой
- 17 апр
- «Не хватает его»: как Ольга Бузова относится к новой жене отца
- 14 апр
- Больше не одинока? Бузова похвасталась роскошным кольцом на безымянном пальце
- 14 апр
- «Проиграли все суды»: представитель Бузовой отреагировал на иск к звезде
- 14 апр
- С Бузовой требуют взыскать $1 млн из-за отказа рекламировать вино
- 11 апр
- Бузова ждет приглашение на свидание от Егора Крида: «Слова могут быть водицей»
Читайте также
46%
-0.03 89.46
0.09
Нашли ошибку?