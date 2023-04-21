Верили и ждали: сестра Бузовой намекнула на примирение с певицей

Со времени ссоры родственниц прошло четыре года. Ни одна из них не хотела идти на примирение, делать первый шаг. Но, кажется, лед тронулся.

Сестра Ольги Бузовой Анна, ставшая не менее популярной родственницы, впервые заговорила о ней. Девушки разругались в пух и прах еще в начале 2019 года во время совместного отдыха в Куршевеле. С тех пор ни одна из них идти на контакт не собиралась, и продолжала делать вид, будто ее конфликт с родным человеком не тревожит. Но Анна все же, кажется, решила сделать первый шаг!

Анна, которая даже в день рождения Бузовой не стала ее поздравлять, внезапно в социальной сети забросала сестру множеством приятных слов. Сделать это она решила по случаю презентации на радио новой песни артистки. Именно на эту композицию Бузова сняла масштабный клип, сравнив его с мини-фильмом.

«Помним, да, что сегодня будет моя лапа презентовать кое-что, поэтому срочно присоединяемся, слушаем и наслаждаемся. Я поздравляю свою девочку с презентацией песни. Ты умничка! Дальше — больше», — сказала Анна.

Анна Бузова записала сразу несколько коротких видео, чтобы поддержать поющую сестру. Фото: Instagram* / annabuzova

Означает ли это примирение сестер, пока неизвестно. Но для поклонников понятно, что лед тронулся с мертвой точки. Теперь слово за Бузовой…

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Бузова сказала о беременности от женатого Галустяна.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.