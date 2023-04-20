Жаждущая родить ребенка Бузова высказалась о беременности от женатого Галустяна

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 90

Певица Ольга Бузова опровергла слухи о беременности от юмориста Михаила Галустяна

Жаждущая родить ребенка Бузова высказалась о беременности от женатого Галустяна

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Тема:
Ольга Бузова

Певица не стала создавать интригу и сразу ответила на возникший слух.

Певица Ольга Бузова, которая уже не первый год ищет того единственного и неповторимого мужчину, от которого сможет родить ребенка, ответила на возникшие слухи о беременности от женатого юмориста Михаила Галустяна.

Они внезапно возникли на днях. И это при том, что артистка сильно похудела ради съемок нового клипа. А на премии «Прорыв года 2023» и вовсе была в откровенном наряде с вырезом в области талии. Намека на округлившийся живот и не было, но разговоры об интересном положении знаменитости все же пошли. Да еще и папой будущего малыша сделали Галустяна.

«Мне казалось, что 1 апреля давно прошло. Если честно, даже представить не могу, как такое комментировать. Нет, не хочу высказываться, поскольку все это неправда и чушь», — сказала, как отрезала, Бузова на премии.

Как известно, за 37 лет Ольга Бузова лишь раз была в браке. Ее избранником стал футболист Дмитрий Тарасов. В 2016-м спортсмен и телеведущая развелись. После этого артистка запела и и встретила блогера Давида Манукяна. Отношения продлились год. Благодаря певице Манукян стал известен и смог в дальнейшем раскрутиться в сфере шоу-бизнеса. А получив все необходимое и желаемое, расстался с ней. Сейчас же «поющая ведущая» официально одна, хоть иногда и дразнит журналистов намеками об отношениях.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Ольга Бузова относится к новой жене отца.

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