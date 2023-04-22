С 1 июня в России откроются региональные отделения фонда «Защитники Отечества»

Участникам боевых действий станет проще получить помощь от государства, над этим будут работать все профильные ведомства и целый комплекс отделений фонда «Защитники Отечества». Первое заседание наблюдательного совета провел первый заместитель руководителя Администрации президента Сергей Кириенко. Филиалы фонда начнут работу в регионах уже 1 июня, и к этому моменту данные о тех, кому положена помощь, будет у сотрудников организации.

«У нас принципиально структура фонда выстроена таким образом, что, пожалуй, впервые из всех таких организаций у нас в стране полноценная служба социальных координаторов, которые работают инициативно, они сами выходят на ветеранов специальной военной операции, они сами выходят на членов семей. Это принцип социального единого окна, когда все необходимые документы собираются не человеком, который нуждается в помощи, по отношению которого мы обязаны обеспечить эту помощь и поддержку», — заметил первый заместитель руководителя Администрации президента Сергей Кириенко.

В рамках поддержки ветеранам и членам их семей среди прочего окажут юридические консультации, помогут получить новое образование и найти работу, выделят лекарственное обеспечение.

«У нас существуют меры поддержки, которые оказывает государство на федеральном и региональном уровне. Но все то, что не входит или выходит, наоборот, за рамки этой поддержки, а это касается социальной, психологической, медицинской реабилитации, санаторно-курортного лечения, обучения, переобучения, трудоустройства ветеранов, обеспечение его современными протезами, лекарственным обеспечением, — все это будет входить в зону ответственности и дополнительной помощи нашего фонда», — рассказала председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.