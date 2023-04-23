Запад не поможет: как российские бойцы отражают попытки ВСУ отбить Белогоровку

Высоты заняты надежно, и все попытки украинских сил вернуть позиции обречены на провал.

Западные спонсоры делают большие ставки на это обещанное «киевское наступление». В подготовку вложено 55 миллиардов долларов, поставлено 230 танков и 1550 единиц другой бронированной техники. Подготовлено девять новых механизированных бригад ВСУ.

Откуда такая точность? Во-первых спонсоры перестали скрывать — это уже как отчет перед налогоплательщиками, а во вторых — все эти цифры уже мелькали в тех самых «якобы» утекших в сеть секретных документах Пентагона. «Якобы» утекших, поскольку ни одного официального разъяснения от ФБР или от прокуратуры США по делу не было. Пошумели на прошлой неделе, задержали парня в красных трусах, и все. Тишина. Что там правда? Сложно сказать. Идет поток противоречивой информации,

Например, министр обороны Германии допустил, что оккупация ВСУ «старых» российских территорий, это нормально. Хотя еще несколько месяцев назад это было однозначно красной линией, и ни в Киеве ни в НАТО не заикались про боевые действия вне Донбасса и Новороссии.

В то же время бывший главнокомандующий сил США в Европе Бен Ходжес уверен, что нужно Украине сконцентрировать удар в сторону Азовского моря и с побережья обстреливать из дальнобойных орудий Крым. Пока же наши подразделения фиксируют многочисленные попытки разведки боем на самых разных участках фронта. Репортаж об этом — Алексей Полторанина.

Над укреплениями ВСУ в районе Белогоровки постоянно идут осадки в виде «Града». Живую силу противника на этом участке фронта уничтожают минометные расчеты.

Артиллерия работает в паре с танками и бронегруппой. Экипаж 4-й бригады 2-го армейского корпуса выкатывается на огневую точку.

Отработав по врагу боевая машина пехоты запускает дымовую завезу, и уходит из-под ответного огня. Слышно, как по броне бьют только осколки.

Через секунду — еще один снаряд взрывается в считанных метрах от машины. И таких выездов у наших бойцов каждый день по несколько. Задача российских подразделений выбить врага из Белогоровки и продвинуть пехоту на новые рубежи.

«Мы продавливаем фронт, идем вперед, помогаем, зачищаем блиндажи», — рассказал военнослужащий с позывным «Поляк».

Экипаж всегда готов к выезду, техника подготовлена, проверена, прогрета. И как только поступит команда, бронегруппа отправится на самый передний край.

Оборону на этом участке фронта держат в том числе и бойцы добровольческого отряда «Барс-12», которые отбивают атаки неонацистов. У наших сил господствующая высота, но они продолжают укрепляться.

«Такие узкие окопы, чтобы осколки не залетали в блиндаж. В несколько накатов. Вот — огневая точка, установлен АГС, отсюда очень хорошо просматривается. Противник, как на ладони», — показывает позиции корреспондент.

Украинские боевики пока не атакуют, но еще не вечер. Дожидаемся на позициях темноты. Около полуночи начинает работать вражеская артиллерия.

Ответные удары наносят наши минометчики. Противник затихает до 5 утра. Рано утром враг из лесопосадки начинает обстреливать из пулемета соседние наши позиции.

По тревоге подняты все бойцы. Атака отбита.

«Артиллерия работает по украинским боевикам которые начали огонь с высоты», — поясняет военкор.

Днем бойцы «Барсов» пользуются затишьем противника, работают по окопам и блиндажам и сбрасывают в окопы националистов прикрепленные к дрону осколочные гранаты.

Российские подразделения на этом участке фронта крепко держат оборону и к любым действиям врага готовы. Высоты Белогоровки днем и ночью просматривают наши бойцы и в случае попытки прорыва открывают огонь на поражение.