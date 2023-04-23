Перед смертью махнула рукой: кадры прилета ВСУ в Макеевке, где погибли две женщины

Женщины растерялись и не успели сориентироваться, из-за чего угодили прямо в место падения ракеты.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали кадры прилета боеприпаса ВСУ в Макеевке в Донецкой области. В результате удара погибли две женщины 1993 и 1985 года рождения. Видео попало в распоряжение 5-tv.ru.

На кадрах видно, что две женщины шли по дороге вдоль забора. В момент случившегося они растерялись и не смогли увернуться от падающего снаряда. Ракета попала ровно в то место, где стояли испуганные дамы. Когда дым развеялся, стало видно, как одна из лежащих на земле поднимает руку и кладет ее на голову, а после опускает ее на землю и замирает.

По предварительным данным, украинские националисты выпустили по району пять ракет из системы залпового огня. Сообщается также, что помимо погибших в результате атаки есть одна пострадавшая.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВСУ обстреляли Рыльский район Курской области.