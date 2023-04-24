Российские ученые зафиксировали мощную магнитную бурю класса G3
«Выдали» магнитную бурю полярные сияния, которые можно было заметить по всей территории Центральной России.
Фото: www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын
На солнце произошла мощная вспышка, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Института прикладной геофизики (ИПГ). В связи с этим на Земле зафиксирована мощная магнитная буря класса G3.
В связи с этим степень возмущенности магнитного поля Земли выросла до G4. Это второй по мощности показатель шкалы, приблизительно соответствующий характеристике «очень сильно».
Во время такого уровня возмущенности магнитного поля Земли могут возникать помехи в связи, нарушения радиосигнала, а также нарушения спутниковой и радиочастотной навигации.
При практически любом заметном возмущении магнитного поля нашей планеты могут наблюдаться полярные сияния.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что делать при плохом состоянии в магнитную бурю.
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