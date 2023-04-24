На севере и в центральной части России можно было увидеть северное сияние

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 19

В Московском регионе и других городах России из-за магнитной бури наблюдалось северное сияние

На севере и в центральной части России можно было увидеть северное сияние

Фото: © РИА Новости / Вадим Романов

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Тема:
Погода

Удивительное природное явление можно было увидеть по всему Северному полюсу Земли.

Необычное природное явление жители Москвы, Петербурга и других городов России могли наблюдать с наступлением темноты в ночь с 23 на 24 апреля. В небе над страной показалось северное сияние, причем многие россияне его увидели впервые.

Впрочем, увидеть необычное природное явление смогли и в Европе, и в США. Правда, «благодарить» за такое красивое небо придется сильную магнитную бурю, которая обрушилась на Землю после вспышки на солнце.

В Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец написал, что именно магнитная буря является причиной северного сияния над российской столицей, чего уже давно не бывало.

Впрочем, магнитная буря не помешало пользователям социальных сетей сделать множество красивых фото для своих страниц.

Ранее 5-tv.ru писал, какой силы была зафиксированная на Земле мощная магнитная буря.

На севере и в центральной части России можно было увидеть северное сияние

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Mads Claus Rasmussen / ТАСС

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Смирнов Владимир / ТАСС

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www.globallookpress.com / Cover Images

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