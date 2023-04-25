Некоторые здания украинские боевики буквально стерли с лица земли.

Эксклюзивные кадры обстрела ВСУ города Токмак Запорожской области появились в распоряжении 5-tv.ru. По последним данным, в результате инцидента пострадали три человека — все они госпитализированы, один находится тяжелом состоянии.

Серьезный ущерб, как видно по фото, нанесен инфраструктуре города. Несколько зданий боевики сравняли с землей, дышит на ладан автозаправочная станция, что на въезде в город: больше чем наполовину разрушена крыша объекта, частично снесены опорные конструкции, всюду валяется арматура. Также пострадали линии электропередач.

Разнесли все: эксклюзивные кадры последствий обстрела ВСУ города Токмак 1/6 5-tv.ru 2/6 5-tv.ru 3/6 5-tv.ru 4/6 5-tv.ru 5/6 5-tv.ru 6/6 5-tv.ru

На некоторых территориях, попавших под обстрел, невооруженным глазом видны воронки от снарядов. Предположительно, это следы реактивной системы залпового огня HIMARS. На месте сейчас работают экстренные службы.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как жители Запорожской области спасаются от обстрелов ВСУ.