Разнесли все: эксклюзивные кадры последствий обстрела ВСУ города Токмак
Эксклюзивные кадры последствий обстрела ВСУ города Токмак
Фото: 5-tv.ru
Некоторые здания украинские боевики буквально стерли с лица земли.
Эксклюзивные кадры обстрела ВСУ города Токмак Запорожской области появились в распоряжении 5-tv.ru. По последним данным, в результате инцидента пострадали три человека — все они госпитализированы, один находится тяжелом состоянии.
Серьезный ущерб, как видно по фото, нанесен инфраструктуре города. Несколько зданий боевики сравняли с землей, дышит на ладан автозаправочная станция, что на въезде в город: больше чем наполовину разрушена крыша объекта, частично снесены опорные конструкции, всюду валяется арматура. Также пострадали линии электропередач.
На некоторых территориях, попавших под обстрел, невооруженным глазом видны воронки от снарядов. Предположительно, это следы реактивной системы залпового огня HIMARS. На месте сейчас работают экстренные службы.
В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как жители Запорожской области спасаются от обстрелов ВСУ.
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