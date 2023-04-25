Разнесли все: эксклюзивные кадры последствий обстрела ВСУ города Токмак

|
Эльвира Михеева
Эльвира Михеева Эксклюзив 31

Эксклюзивные кадры последствий обстрела ВСУ города Токмак

Разнесли все: эксклюзивные кадры последствий обстрела ВСУ города Токмак

Фото: 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Некоторые здания украинские боевики буквально стерли с лица земли.

Эксклюзивные кадры обстрела ВСУ города Токмак Запорожской области появились в распоряжении 5-tv.ru. По последним данным, в результате инцидента пострадали три человека — все они госпитализированы, один находится тяжелом состоянии.

Серьезный ущерб, как видно по фото, нанесен инфраструктуре города. Несколько зданий боевики сравняли с землей, дышит на ладан автозаправочная станция, что на въезде в город: больше чем наполовину разрушена крыша объекта, частично снесены опорные конструкции, всюду валяется арматура. Также пострадали линии электропередач.

Разнесли все: эксклюзивные кадры последствий обстрела ВСУ города Токмак

1/6

5-tv.ru

2/6

5-tv.ru

3/6

5-tv.ru

4/6

5-tv.ru

5/6

5-tv.ru

6/6

5-tv.ru

На некоторых территориях, попавших под обстрел, невооруженным глазом видны воронки от снарядов. Предположительно, это следы реактивной системы залпового огня HIMARS. На месте сейчас работают экстренные службы.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как жители Запорожской области спасаются от обстрелов ВСУ.

Тема:
Спецоперация
25 апр
Защитники Донбасса пресекли деятельность диверсантов в зоне спецоперации
25 апр
Российские войска помешали ВСУ перебросить резервы в Артемовск
25 апр
Что делают боевики ВСУ с разбитыми боевыми машинами в зоне СВО?
25 апр
Оборонная сфера США и ЕС столкнулась с кадровым голодом из-за аппетитов ВСУ
25 апр
Обучению не поддаются: как Запад готовит украинских военных к контрнаступлению
25 апр
Спорная стратегия: почему Вашингтон опасается неудач ВСУ?
25 апр
«Растущее давление»: как Киев может лишиться поддержки Запада?
25 апр
Марочко: ВСУ скопили силы для наступления на краснолиманском направлении
25 апр
«Таких рембатов — единицы»: как российскую технику и оружие чинят в зоне СВО
25 апр
Эксклюзивный репортаж: военкор «Известий» побывал в самой горячей точке Артемовска
+18° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 39%
81.55
0.28 90.03
0.57
День выплат и наград! Китайский совет дня на вторник, 25 апреля

Последние новости

21:49
«Обязательно вернусь»: Ольга Бузова готовится к свадьбе в Сочи
21:35
Разнесли все: эксклюзивные кадры последствий обстрела ВСУ города Токмак
21:24
«Счастливая гипоксия»: пульмонолог перечислил основные признаки постковида
21:11
Вдовец Шаляпин стихами Есенина ответил на вопрос о новых отношениях
21:03
Злостный нарушитель ПДД сбил на иномарке ребенка во дворе дома в Петербурге
20:47
Американский певец и актер Гарри Белафонте умер на 97-м году жизни

Сейчас читают

Смерть на экране, работа детектива и страсти на льду: Три киноленты, в которых играл Костомаров
Названа причина смерти актера Геннадия Богачева
Врач всегда рядом: на Украине сообщают об ухудшении здоровья Зеленского
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео