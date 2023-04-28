Командира элитного подразделения украинского спецназа уничтожили в Артемовске
Также российские военные ликвидировали офицера сил специальных операций ВСУ.
Фото: www.globallookpress.com / Stringer
Вооруженные силы РФ уничтожили командира элитного подразделения ВСУ Александра Чернигова. Об этом сообщается в Telegram-канале «Военкоры Русской Весны».
«Капитан Александр Чернигов был командиром группы элитного 73-го морского центра спецназначения. Уничтожен 24 апреля», — отмечается в материале.
Также российские военные в тот же день ликвидировали офицера сил специальных операций ВСУ Владимира Ободенко.
В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие потери под Артемовском несут украинские боевики.
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