Боевик ВСУ в переписке высказался о потерях под Артемовском: «Там был ад»

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Полина Трегубова
Полина Трегубова 74

Опубликована переписка боевика ВСУ о потерях под Артемовском в ДНР

Боевик ВСУ в переписке высказался о потерях под Артемовском: «Там был ад»

Фото: Reuters / STRINGER

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Тема:
Спецоперация

По информации украинских СМИ, его состав бросили в бой с ЧВК «Вагнер».

Скриншот переписки погибшего солдата ВСУ быстро распространился по Сети. Боевик с позывным «Берлин» писал своему приятелю, что армия Украины несет очень большие потери на артемовском направлении.

По данным украинских СМИ, он писал, что его состав бросили под Орехово-Василевку, где они вступили в бой с «вагнеровцами». Потери для ВСУ были колоссальными. Ранения получили практически все.

«За 40 минут десять „двухсотых“ (убитых. — Прим. ред.), 46 „трехсотых“ (раненых. — Прим. ред.). Там был ад. Просто ужас», — уточнял «Берлин».

В такой сложной ситуации, как под Артемовском, боевику бывать еще не приходилось. Там же он и погиб.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что защитники Донбасса отрезают боевикам ВСУ последние пути для подвоза резервов в Артемовск.

Тема:
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