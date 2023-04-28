Следствие просит отправить Блиновскую под домашний арест. В отношении блогера возбудили уголовное дело. Ей вменяют неуплату налогов в размере почти миллиарда рублей.

Блогер свою вину в содеянном признала и раскаялась. Россияне называют ее «матерью инфоцыган» за продажу курсов, которые по факту якобы не приносят никакой пользы.

Блиновская незадолго до задержания пыталась выехать из России через белорусскую границу. Знамнеитость находилась в арендованном авто элитной марки. Вместе с ней задержали еще двоих мужчин.

Ранее 5-tv.ru публиковал эксклюзивные кадры обысков в доме Блиновской.