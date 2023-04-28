Следствие просит отправить Блиновскую под домашний арест

|
Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Эксклюзив 1 396

В отношении блогера возбудили уголовное дело. Ей вменяют неуплату налогов в размере почти миллиарда рублей.

Следствие просит отправить Блиновскую под домашний арест

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Задержание Елены Блиновской

Следствие просит отправить Блиновскую под домашний арест. В отношении блогера возбудили уголовное дело. Ей вменяют неуплату налогов в размере почти миллиарда рублей.

Блогер свою вину в содеянном признала и раскаялась. Россияне называют ее «матерью инфоцыган» за продажу курсов, которые по факту якобы не приносят никакой пользы.

Блиновская незадолго до задержания пыталась выехать из России через белорусскую границу. Знамнеитость находилась в арендованном авто элитной марки. Вместе с ней задержали еще двоих мужчин.

Ранее 5-tv.ru публиковал эксклюзивные кадры обысков в доме Блиновской.

Тема:
Задержание Елены Блиновской
28 апр
Инфоцыганка со стажем: родственники начали открещиваться от Блиновской?
28 апр
Красивая ловушка: почему люди ведутся на марафоны желаний
28 апр
Ничего не меняется: почему Блиновская появилась в суде в красном костюме
28 апр
Прикрыла лицо, боялась камер, спряталась: Блиновская пришла в суд в капюшоне
28 апр
Видео дня: Елена Блиновская сменила люксовый Maybach на автозак
28 апр
Следователи начали искать тех, кто предупредил Елену Блиновскую о задержании
28 апр
Блиновская раскаялась и признала вину
28 апр
Даже тапочки от Hermes: История взлета и падения блогера Блиновской
27 апр
Внимание на лицо: реакция Блиновской на предъявление обвинения попала на видео
27 апр
Муж Блиновской отказался давать комментарии прессе после допроса
+14° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
81.56
-0.07 90.20
0.06
Четыре знака зодиака попадут в энергетический капкан: гороскоп на май 202...

Последние новости

14:13
Вице-адмирал Воробьев назначен командующим Балтфлотом
14:02
Без смайликов: Ольга Орлова раскрыла внешность своей новорожденной дочери
13:59
«Благодарна за все»: Михальчик раскрыла тайны романа с Шульгиным
13:51
Женщина под детские песни зарезала и съела родную дочь
13:47
Следствие просит отправить Блиновскую под домашний арест
13:45
ВСУ атаковали пассажирский автобус в центре Донецка. Есть погибшие

Сейчас читают

Врач Константинова предупредила о повышенном риске развития рака у живущих рядом с лесными пожарами
Мамины глаза: красавица-дочь поразила фантастическим сходством с умершей Началовой
Может ли сотрудник банка звонить через мессенджер?
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео