«Рука — лицо»: Байден забыл, сколько лет живет на белом свете
Джой Байден во время выступления забыл свой возраст
Фото: www.globallookpress.com / CNP/AdMedia
Как человек, который не помнит, сколько ему лет, может управлять страной?
Во время обращения к американцам президент США Джо Байден заявил, что не помнит, сколько ему лет. Он похвастался тем, что его цифра не фиксируется. Возможно, лидер подразумевал, что он бесконечен.
«Рука — лицо», — пишет Telegram-канал «Пул № 3» о поведении лидера на видео.
После такого ошеломляющего заявления президент резко перешел к агитации предвыборной кампании.
«Но одно могу сказать, что людям предстоит узнать, они увидят предвыборную гонку и примут решение: победить мне или нет», — заявил Байден.
В США давно бытуют конспирологические теории о психическом состоянии Джо Байдена. Он часто путается, оговаривается, падает и теряется в пространстве. Недавно демократ попросил невидимого человека не прыгать, а несколько раз он даже публично пытался пожать руку вымышленному другу. Конечно, это оправдывается тем, что ему уже 80 лет и он перенес аневризму, но как такой человек может управлять страной?
Джо Байден намеренно избегает вопросов, касающихся его состояния. Все это, по мнению большинства американцев, плохо влияет на его избирательную кампанию. Буквально в конце апреля президент США объявил, что все-таки будет переизбираться на второй срок.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, что Трамп потроллил Байдена на фоне слухов о его невменяемом состоянии.
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