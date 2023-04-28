«Рука — лицо»: Байден забыл, сколько лет живет на белом свете

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Полина Долгова
Полина Долгова 49

Джой Байден во время выступления забыл свой возраст

«Рука — лицо»: Байден забыл, сколько лет живет на белом свете

Фото: www.globallookpress.com / CNP/AdMedia

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Тема:
Выборы президента США 2024

Как человек, который не помнит, сколько ему лет, может управлять страной?

Во время обращения к американцам президент США Джо Байден заявил, что не помнит, сколько ему лет. Он похвастался тем, что его цифра не фиксируется. Возможно, лидер подразумевал, что он бесконечен.

«Рука — лицо», — пишет Telegram-канал «Пул № 3» о поведении лидера на видео.

После такого ошеломляющего заявления президент резко перешел к агитации предвыборной кампании.

«Но одно могу сказать, что людям предстоит узнать, они увидят предвыборную гонку и примут решение: победить мне или нет», — заявил Байден.

В США давно бытуют конспирологические теории о психическом состоянии Джо Байдена. Он часто путается, оговаривается, падает и теряется в пространстве. Недавно демократ попросил невидимого человека не прыгать, а несколько раз он даже публично пытался пожать руку вымышленному другу. Конечно, это оправдывается тем, что ему уже 80 лет и он перенес аневризму, но как такой человек может управлять страной?

Джо Байден намеренно избегает вопросов, касающихся его состояния. Все это, по мнению большинства американцев, плохо влияет на его избирательную кампанию. Буквально в конце апреля президент США объявил, что все-таки будет переизбираться на второй срок.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, что Трамп потроллил Байдена на фоне слухов о его невменяемом состоянии.

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