Немецкий депутат потребовал от ПАСЕ расследовать гонения Киева на УПЦ
Парламентарий в курсе всех событий, которые переживают святыни на Украине.
Фото: www.globallookpress.com / SOPA Images
Депутат бундестага Харальд Вайель призвал членов Парламентской ассамблеи Европы (ПАСЕ) расследовать ситуацию вокруг Украинской православной церкви (УПЦ). Как оказалось, парламентарий в курсе всех случаев, которые пережили святыни в стране — от надругательств до гонений.
«Я требую, чтобы Совет Европы начал наблюдение данного развития событий», — отметил он в интервью изданию Deutschland-Kurier.
Чиновник выразил уверенность в том, что украинские власти настроены против православной церкви российского патриархата. А это, считает он, несовместимо с планами Киева вступить в Евросоюз.
Конфликт между представителями УПЦ и властями Киева начался после 10 марта. Тогда на сайте главной святыни страны — Киево-Печерской лавры — опубликовали объявление с просьбой к монахам покинуть монастырь. В качестве альтернативы им предложили перейти в Раскольническую православную церковь (ПЦУ). Тем не менее священнослужители от УПЦ до сих пор остаются на территории лавры.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что храм УПЦ сгорел от рук раскольников в Черновицкой области.
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