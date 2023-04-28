Немецкий депутат потребовал от ПАСЕ расследовать гонения Киева на УПЦ

Депутат бундестага Харальд Вайель призвал членов Парламентской ассамблеи Европы (ПАСЕ) расследовать ситуацию вокруг Украинской православной церкви (УПЦ). Как оказалось, парламентарий в курсе всех случаев, которые пережили святыни в стране — от надругательств до гонений.

«Я требую, чтобы Совет Европы начал наблюдение данного развития событий», — отметил он в интервью изданию Deutschland-Kurier.

Чиновник выразил уверенность в том, что украинские власти настроены против православной церкви российского патриархата. А это, считает он, несовместимо с планами Киева вступить в Евросоюз.

Конфликт между представителями УПЦ и властями Киева начался после 10 марта. Тогда на сайте главной святыни страны — Киево-Печерской лавры — опубликовали объявление с просьбой к монахам покинуть монастырь. В качестве альтернативы им предложили перейти в Раскольническую православную церковь (ПЦУ). Тем не менее священнослужители от УПЦ до сих пор остаются на территории лавры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что храм УПЦ сгорел от рук раскольников в Черновицкой области.