Уничтожаются боекомплекты и горюче-смазочные материалы, которые киевский режим накопил для контрнаступления.

Российские военные нанесли удары по транспортному узлу и складам Вооруженных сил Украины (ВСУ), расположенным в городе Павлоград. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Он отметил, что информацию о ликвидации стратегических объектов ему передали местные жители.

«В Павлограде массовые прилеты по железнодорожной инфраструктуре и складам с боекомплектами и горюче-смазочными материалами, которые боевики ВСУ накопили для контрнаступления», — написал он.

Рогов также добавил, что в результате серии взрывов в городе начался пожар, была объявлена воздушная тревога. Министерство обороны РФ не распространяло официальных подтверждений заявлениям об ударах на упомянутой территории.

Российские войска начали атаковать критические объекты Украины 10 октября 2022 года. Президент страны Владимир Путин назвал эти действия ответом на теракты киевского режима в РФ, в том числе инцидент на Крымском мосту. Взрыв, после которого разгорелся мощный пожар, произошел 8 октября, погибли пять человек.

Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Путин назвал целями армии денацификацию и демилитаризацию Украины, защиту мирного населения ЛНР и ДНР, а также создание условий, гарантирующих безопасность России. В сентябре четыре освобожденных от националистов региона вошли в состав РФ — это ЛНР и ДНР, Запорожская и Херсонская области.

Ранее, писал 5-tv.ru, в зоне спецоперации ликвидировали зенитчика-рекордсмена ВСУ с позывным «Кельт».