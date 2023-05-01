В Европе вырос незаконный оборот оружия из-за помощи Украине

По словам западного обозревателя, эта проблема мало волнует НАТО.

В Европе растет число преступлений из-за ввоза из Украины оружия, а также наркотиков. Такой информацией поделился обозреватель Ксавье Рофе в статье для Atlantico.

По его словам, Украина получает мощное западное вооружение, а свое старое оружие оставляет для перепродажи. При этом НАТО и европейские средства массовой информации отрицают проблему незаконного оружейного трафика. К примеру, в Марселе цена на АК-47 рухнула за несколько месяцев с 2500€ (около 220 тысяч рублей по текущему курсу — Прим.ред.) до 300€ (около 26 тысяч рублей по текущему курсу — Прим.ред.).

«Причастны ли к этой торговле солдаты или коррумпированные чиновники с обеих сторон, ополченцы или частные военные компании? Не уверен, потому что, согласно нашим источникам, там до сих пор действуют бандитские группировки с корнями в России и Украине», — заявил аналитик.

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