Прямой наводкой: появились кадры уничтожения российскими десантниками опорного пункта ВСУ

Под огнем нашей артиллерии украинские войска отступили, бросив большое количество оружия и боеприпасов.

Подразделения ВДВ зачищают позиции киевских формирований. Минобороны показало кадры ликвидации взводного опорного пункта ВСУ. Его обнаружили с помощью беспилотника. Сначала артиллерия нанесла огневое поражение обороняющимся украинским подразделениям, и уже по вскрытым огневым точкам противника нанесли удар.

Под огнем нашей артиллерии украинские войска отступили, бросив большое количество оружия и боеприпасов. Двое бойцов сдались в плен.