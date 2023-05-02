Прямой наводкой: появились кадры уничтожения российскими десантниками опорного пункта ВСУ
Подразделения ВДВ ликвидировали опорный пункт ВСУ
Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru
Под огнем нашей артиллерии украинские войска отступили, бросив большое количество оружия и боеприпасов.
Подразделения ВДВ зачищают позиции киевских формирований. Минобороны показало кадры ликвидации взводного опорного пункта ВСУ. Его обнаружили с помощью беспилотника. Сначала артиллерия нанесла огневое поражение обороняющимся украинским подразделениям, и уже по вскрытым огневым точкам противника нанесли удар.
Под огнем нашей артиллерии украинские войска отступили, бросив большое количество оружия и боеприпасов. Двое бойцов сдались в плен.
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