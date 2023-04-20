ВС РФ применили «Солнцепеки» против укрепленных позиций ВСУ под Авдеевкой

Вооруженные силы РФ используют тяжелую огнеметную систему «Солнцепек» в зоне СВО. С помощью ее российским солдатам удалось ликвидировать укрепленные, а также подземные позиции противника на авдеевском направлении. Работу «Солнцепека» показал военкор «Известий» Семен Еремин.

По словам военного журналиста, видео было записано в месте, которое доступно для украинской разведки. Буквально несколько минут назад на позициях отработал «Град», а штурмовые действия здесь продолжаются круглые сутки, отметил он. Поэтому ВС РФ действует, в основном, по ночам, когда дроны ВСУ прекращают шерстить район.

«Солнцепек“ — одна из важных составляющих взлома некоторых позиций — там, где какие-то дачные поселки небольшие, можно сказать, уже для гражданского населения необитаемые места, где уже очень серьезно укрепились украинские разные подразделения», — сообщает Еремин.

Корреспондент рассказал, что перед российскими солдатами стояла боевая задача — поразить три опорных пункта ВСУ. На их позициях все постройки были разрушены почти полностью, поэтому боевики киевского режима спрятались под землю. Теперь нанести им поражение возможно лишь с помощью термобарического оружия.

«Едем на „ночные солнцепеки“ — такой каламбур у нас. Будут работать солнечные машины в темноте, потому что за ними охотятся. Все-таки это одно из мощнейших средств поражения, которое есть в арсенале и которое здесь, на авдеевском направлении, находится в своей среде — делает то, ради чего его и разрабатывали», — прокомментировал один из военнослужащих.

Корреспондент объяснил, что съемка в полной темноте ведется с помощью специальных тепловизоров, которые настолько чувствительны, что с их помощью можно разглядеть дроны высоко в небе. Солдаты же в полной темноте подготавливают огнеметную систему к бою.

На видео зафиксирован момент работы «Солнцепека». Машина с оглушительными хлопками выдает подряд несколько огненных выстрелов. Как отмечает Еремин, залпы поднимают клубы дыма.

«Гарь летит. Уже видны вспышки разрывов вдалеке. Нам тоже нужно уходить», — заключил корреспондент.

Россия продолжает проведение специальной военной операции по защите Донбасса. Президент РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

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