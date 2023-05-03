Российские артиллеристы уничтожили большой отряд пехоты ВСУ в зоне СВО

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 501

Командир «Акации» заявил об уничтожении российскими артиллеристами отряда пехотинцев ВСУ

Фото, видео: Андрей Рубцов / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Взвод самоходных установок «Акация» выпустил в сторону противника по половине боекомплекта, остановив наступление украинских боевиков.

Артиллеристы Западного военного округа (ЗВО) уничтожили большой отряд украинских пехотинцев, которые шли в наступление. Об этом рассказал командир 152-миллиметровой самоходной артиллерийской установки «Акация». Видео с бойцом опубликовало Минобороны РФ.

«У нас работал взвод, мы выпустили по половине БК (боекомплекта — Прим. ред.), по 20-25 снарядов. И нам потом докладывают, что мы уничтожили большое количество пехоты, которое шло в наступление на нас. Вот тут я собой загордился», — сказал боец.

Он добавил, что график работы артиллеристов в зоне спецоперации бывает очень плотным, с большим расходом боеприпасов. Расчет «Акации», в который входят четыре человека, бьет по противнику осколочно-фугасными снарядами. Основные цели — скопления живой силы, огневые позиции и батареи, бункеры и блиндажи украинских боевиков.

Как отмечают в Минобороны РФ, российские артиллеристы в ходе спецоперации используют тактику «налета»: прибывают в указанный район, выпускают залп по целям, тут же меняют позиции и снова бьют по выявленным огневым точкам противника. Сами при этом остаются незамеченными.

Ранее 5-tv.ru показал, как российские артиллеристы выжигают позиции ВСУ под Кременной.

Тема:
Спецоперация
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