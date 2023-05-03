Минобороны РФ: истребитель Су-35 уничтожил украинский самолет в зоне СВО
Ракетное поражение было произведено более чем успешно.
Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; Telegram / mod_russia; 5-tv.ru
Российский экипаж истребителя Су-35 уничтожил самолет Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Минобороны РФ в своем Telegram-канале.
«Во время одного из вылетов был своевременно обнаружен и уничтожен самолет ВСУ», — говорится в сообщении.
Также в ведомстве добавили, что экипажи многоцелевых истребителей отработали патрулирование и прикрытие самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации.
До этого стало известно о том, что артиллеристы Западного военного округа (ЗВО) уничтожили большой отряд украинских пехотинцев, которые шли в наступление.
Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как российские артиллеристы уничтожили большой отряд пехоты ВСУ в зоне СВО.
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