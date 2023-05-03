Швеция ответила «формальной отпиской» на требование РФ расследовать взрывы на СП

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 41

Захарова: Швеция ответила формальной отпиской на требование РФ по расследованию взрывов на СП

Швеция ответила «формальной отпиской» на требование РФ расследовать взрывы на СП

Фото: www.globallookpress.com / Danish Defence

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Тема:
Северный поток

Россия продолжает призывать к всеобъемлющему международному прозрачному расследованию на Nord Steam.

Шведские власти формально отписались на требование российского посольства о начале транспарентного расследования взрывов на нитях газопровода «Северный поток». Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала во время брифинга.

Она напомнила, что прошлые обращения российских ведомств оставались без самостоятельного и независимого ответа. В частности, «субстантивной реакции» не последовало на письмо председателя правительства РФ Михаила Мишустина и ноты МИД России.

«И на сей раз шведская сторона ответила формальной отпиской, ограничилась ссылками на более раннюю переписку. Такой классический замкнутый круг», — отметила официальный представитель министерства иностранных дел.

Мария Захарова уточнила, что в конце апреля российскому посольству в Стокгольме поступил ответ на ранее отправленную Швеции ноту. В письме содержался призыв предоставить информацию о расследовании инцидентов на российских трубопроводах.

Газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2» были подорваны ночью 26 сентября прошлого года. Инциденты произошли на участках, расположенных на дне Балтийского моря в экономической зоне Дании и Швеции. Сейсмоцентром были зафиксированы два подземных толчка в районе происшествия. Спецслужбами Швеции на месте ЧП была обнаружена взрывчатка.

В России подрыв газопроводов расценили как террористический акт, однако западные страны категорически отказались принимать любые обвинения и воспрепятствовали всеобъемлющему международному расследованию.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Дании назвали способ отхода диверсантов с места подрыва СП.

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