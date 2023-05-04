Мэра Одессы Труханова арестовали по делу о растрате 92 миллионов гривен
Следствие предполагает, что городской глава реализовал схему покупки здания бывшего завода «Краян» по завышенной стоимости.
Фото: © РИА Новости / Денис Петров
Мэр украинского города Одесса Геннадий Труханов был взят под стражу по делу о растрате 92 миллионов гривен. Об этом специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила в своем Telegram-канале.
Труханов обвиняется в растрате, в переводе на российские рубли, порядка 195 миллионов. По данным следствия, одесский мэр осуществил схему покупки здания бывшего завода «Краян» в государственное хозяйство по завышенной стоимости.
Прокуратура потребовала заключить под стражу Труханова на два месяца и оставить ему право внести залог на сумму 13 миллионов гривен. Уточняется, что фигурант должен был внести в апреле 30,8 миллиона гривен залога, но не сделал этого.
Геннадий Труханов после окончания Одесского высшего артиллерийского командного училища им. Фрунзе получил звание лейтенанта. После окончания службы в Северо-Кавказском военном округе получил капитана. В 1992 году уволился из армии по личному желанию.
В 2005 году он был избран депутатом Одесского городского совета и начал подниматься по карьерной лестнице в городе. Украинский политический деятель занимал пост городского главы Одессы с 2014 года. Кроме того, он стал народным депутатом страны VII созыва.
Ранее 5-tv.ru писал, что бывший замглавы московской таможни Цуканов осужден за взятку в полмиллиона рублей.
- 4 мая
- «Новая угроза»: европейский тур Зеленского связан с контрнаступлением Украины
- 3 мая
- В США заявили о скором завершении конфликта на Украине
- 3 мая
- Психиатр Шуров: Зеленский употребляет психостимуляторы
- 3 мая
- Жесткая реальность: перед Зеленским стоит серьезный выбор
- 3 мая
- Российские бойцы уничтожают остатки украинской ПВО «Ланцетами»
- 2 мая
- «Украина в тренде»: Гаспарян рассказал, когда украинских беженцев начнут выгонять из ЕС
- 2 мая
- «Половина Европы такая»: в Польше заявили о желании наладить отношения с Россией
- 2 мая
- Резкий диалог: в США рассказали о беседе спикера Конгресса с журналистом из РФ
- 2 мая
- На Украине Зеленскому предложили учредить «орден Бандеры»
- 2 мая
- В Госдепе отреагировали на атаки беспилотников на объекты России
Читайте также
57%
-0.70 87.00
-0.58
Нашли ошибку?