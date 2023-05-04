Мэра Одессы Труханова арестовали по делу о растрате 92 миллионов гривен

Мэр украинского города Одесса Геннадий Труханов был взят под стражу по делу о растрате 92 миллионов гривен. Об этом специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила в своем Telegram-канале.

Труханов обвиняется в растрате, в переводе на российские рубли, порядка 195 миллионов. По данным следствия, одесский мэр осуществил схему покупки здания бывшего завода «Краян» в государственное хозяйство по завышенной стоимости.

Прокуратура потребовала заключить под стражу Труханова на два месяца и оставить ему право внести залог на сумму 13 миллионов гривен. Уточняется, что фигурант должен был внести в апреле 30,8 миллиона гривен залога, но не сделал этого.

Геннадий Труханов после окончания Одесского высшего артиллерийского командного училища им. Фрунзе получил звание лейтенанта. После окончания службы в Северо-Кавказском военном округе получил капитана. В 1992 году уволился из армии по личному желанию.

В 2005 году он был избран депутатом Одесского городского совета и начал подниматься по карьерной лестнице в городе. Украинский политический деятель занимал пост городского главы Одессы с 2014 года. Кроме того, он стал народным депутатом страны VII созыва.

Ранее 5-tv.ru писал, что бывший замглавы московской таможни Цуканов осужден за взятку в полмиллиона рублей.