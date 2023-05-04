Президент Турции Эрдоган обвинил своего оппонента в нетрадиционной сексуальной ориентации

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 320

Риторика перед выборами главы государства становится очень острой.

Президент Турции Эрдоган обвинил своего оппонента в нетрадиционной сексуальной ориентации

Фото: www.globallookpress.com / Depo Photos

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Президент Турции Реджеп Эрдоган в преддверии всеобщих выборов обвинил оппозиционные партии и своего главного конкурента, лидера Республиканской народной партии Турции Кемаля Кылычдароглу в принадлежности к сексуальным меньшинствам. Такое заявление он сделал в ходе выступления перед избирателями.

«Мои (сторонники — Прим. ред.) верят в святость семьи. … Спросите его (Кылычдароглу — Прим. ред.), почему такие извращенные структуры, как ЛГБТ, выпрашивают для него голоса! <…> Мы знаем, что г-н Кемаль Кылычдароглу является ЛГБТ. Вся партия IYI — ЛГБТ. ДПН (Курдская националистическая партия), все они — ЛГБТ» — обвинил Эрдоган своего противника.

Замечания Эрдогана прозвучали после того, как он выступил с аналогичными обвинениями во время выступления в западной провинции Бурса 24 апреля.

Кылычдароглу, лидер основной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) и совместный кандидат в президенты от оппозиционного блока из шести партий, является одним из двух основных претендентов на президентских выборах в Турции 14 мая.

В марте Кылычдароглу заявлял, что испытания в российско-турецких отношениях вряд ли начнутся, если к власти в Турции придет оппозиция. По его словам, в отношениях между странами необходимым условием является доверие.

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