Под прицельным огнем! Лучшее видео из зоны СВО за 5 мая
Боевые машины «Мста-С» и «Гиацинт-С» давно показали свою эффективность в ходе проведения спецоперации. Они успешно поражают заданные цели.
Фото, видео: Сергей Савостьянов / ТАСС; 5-tv.ru
Минобороны РФ опубликовало новые кадры работы российских бойцов в зоне проведения специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал лучшие запечатленные моменты в одном видео.
На первых кадрах — боевая работа артиллерийских подразделений ВДВ на артемовском направлении. Расчетом беспилотных летательных аппаратов бойцами был обнаружен взводный опорный пункт украинских боевиков. Точным огнем с закрытых огневых позиций артиллерийские расчеты 122-мм гаубиц Д-30 уничтожили пехоту противника.
На следующих кадрах — работа расчетов боевых машин «Мста-С» и «Гиацинт-С». Военнослужащие расчетов первых гаубиц выполнили серию выстрелов с закрытых огневых позиций по известным противнику целям, позволяя ему тем самым обнаружить себя, чтобы спровоцировать ответный огонь. И не просто так. Таким образом выявляются позиции боевиков ВСУ с помощью радиолокационных комплексов артиллерийской разведки. В это время расчеты самоходных пушек «Гиацинт-С» наносят по ним удар на дальности более 30 километров.
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