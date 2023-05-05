Пятый канал продлил акцию «День добрых дел» для Мухамада Газгиреева
История пятилетнего мальчика просто обязана закончиться хорошо.
Фото, видео: 5-tv.ru
У пятилетнего Мухамада — мы рассказывали вам про него накануне — врожденный порок сердца.
Малыш не может самостоятельно передвигаться, практически не видит, едва держит карандаш в руках. А любые физические нагрузки вызывают острую боль.
Мальчику требуется операция, правда сумма невероятная — четыре миллиона рублей. И благодаря вам удалось собрать уже очень много. Но нужно чуть-чуть больше усилий.
Помочь Мухамаду выжить можно двумя способами: отправить СМС с суммой пожертвования на короткий номер 2222 или отсканировать QR-код на экране. Большое вам спасибо.
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