Пятый канал продлил акцию «День добрых дел» для Мухамада Газгиреева

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История пятилетнего мальчика просто обязана закончиться хорошо.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
День Добрых Дел

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У пятилетнего Мухамада — мы рассказывали вам про него накануне — врожденный порок сердца.

Малыш не может самостоятельно передвигаться, практически не видит, едва держит карандаш в руках. А любые физические нагрузки вызывают острую боль.

Мальчику требуется операция, правда сумма невероятная — четыре миллиона рублей. И благодаря вам удалось собрать уже очень много. Но нужно чуть-чуть больше усилий.

Помочь Мухамаду выжить можно двумя способами: отправить СМС с суммой пожертвования на короткий номер 2222 или отсканировать QR-код на экране. Большое вам спасибо.

Тема:
День Добрых Дел
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