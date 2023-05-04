Белый дом: США обеспечили Киев всем необходимым для контрнаступления

|
Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 102

Когда же все начнется? И поможет ли ВСУ западная техника?

Белый дом: США обеспечили Киев всем необходимым для контрнаступления

Фото: www.globallookpress.com / AVTG

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Соединенные Штаты обеспечили Украину всеми необходимыми средствами для проведения контрнаступления. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в эфире телеканала CNN.

«У Украины есть все необходимое для того, чтобы проводить контрнаступление в ближайшие недели и месяцы», — сказал Кирби.

До этого многие российские депутаты предполагали, что активное наступление украинских нацистов в Донбассе может начаться уже в десятых числах мая, однако действия Вооруженных сил РФ приведут к тому, что боевики киевского режима будут обескровлены и разбиты.

Россия продолжает проведение специальной военной операции по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил нации о ее начале 24 февраля прошлого года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как в Госдуме заявили, что провал наступления ВСУ не приведет к окончанию СВО.

Тема:
Спецоперация
5 мая
Певец Стас Пьеха посетил столичный пункт отбора на военную службу по контракту
4 мая
В США заявили о срыве Путиным секретной операции Вашингтона по ослаблению России
4 мая
Работает спецназ: российские герои рассказали о подвигах в зоне СВО
4 мая
«Они боятся»: Запад фатально ошибся, когда попытался уничтожить Русский мир
4 мая
Командир «Ахмата» опроверг слухи об окружении российских военных в Белогоровке
4 мая
Штурмовые отряды ВС РФ взяли под контроль еще два квартала в Артемовске
4 мая
«Новая угроза»: европейский тур Зеленского связан с контрнаступлением Украины
4 мая
В Госдуме заявили, что провал наступления ВСУ не приведет к окончанию СВО
4 мая
В России в несколько раз нарастили производство БМП-3 для нужд СВО
4 мая
МИД России: виновных в атаке дронов на Кремль ждет суровое наказание
+8° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 57%
78.61
-0.70 87.00
-0.58
Знай край, да не падай: китайский совет дня на четверг, 4 мая

Последние новости

1:40
Голыми руками: жители Петербурга раздвигали автомобили для проезда МЧС к месту пожара
1:25
Ольга Картункова рассказала о романе со своим концертным директором
1:03
Жителей Москвы и Петербурга ждут морозные и снежные выходные
0:46
Певец Стас Пьеха посетил столичный пункт отбора на военную службу по контракту
0:31
ВСУ сбили над Киевом собственный беспилотник
0:15
Не только любовь: пять важных составляющих крепких отношений

Сейчас читают

Поместье ушло чужим людям: скандальное завещание Зайцева раскрыли перед похоронами
Инициаторы «теплового поворота» в Германии сами решили обогреваться газом
«Все это время был со своей страной»: певица Юта о смерти Юдашкина
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео