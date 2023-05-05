Песков: традиционного приема в Кремле 9 мая не будет
При этом парад Победы в честь великого события состоится в обычном формате.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков
Традиционного приема в Кремле 9 мая не будет. Об этом РИА Новости сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
На соответствующий вопрос журналистов он ответил отрицательно.
Прежде стало известно, что парад Победы в честь великого события состоится в обычном формате, планируется и выступление главы государства. При этом появились ограничения: на Красную площадь нельзя будет принести с собой электронные сигареты, вейпы, велосипеды, электросамокаты, воздушные шары, спички и воду.
Также немногим ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин пригласил главу Таджикистана Эмомали Рахмона в Москву на празднование Дня Победы.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что День Победы является важнейшим праздником для большинства россиян. Об этом заявили 65% отпрошенных. При этом еще в 2014 году люди отдавали свое предпочтение Новому году (69%).
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