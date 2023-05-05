Песков: традиционного приема в Кремле 9 мая не будет

Традиционного приема в Кремле 9 мая не будет. Об этом РИА Новости сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На соответствующий вопрос журналистов он ответил отрицательно.

Прежде стало известно, что парад Победы в честь великого события состоится в обычном формате, планируется и выступление главы государства. При этом появились ограничения: на Красную площадь нельзя будет принести с собой электронные сигареты, вейпы, велосипеды, электросамокаты, воздушные шары, спички и воду.

Также немногим ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин пригласил главу Таджикистана Эмомали Рахмона в Москву на празднование Дня Победы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что День Победы является важнейшим праздником для большинства россиян. Об этом заявили 65% отпрошенных. При этом еще в 2014 году люди отдавали свое предпочтение Новому году (69%).