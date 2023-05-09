Авербух и Арзамасова в День Победы выступят перед жителями Нижнего Новгорода
Красной линией вечернего концерта в постановке прославленного фигуриста стала история о трех местных мальчишках, которые ушли на фронт.
Фото, видео: Белкин Алексей / ТАСС; 5-tv.ru
Илья Авербух придерживается семейных традиций в честь 9 мая. Об этом он рассказал корреспонденту 5-tv.ru на подготовке ледникового шоу, посвященного 78-й годовщине Великой Победы.
По словам Авербуха, когда был жив его дедушка, они вместе посещали могилу неизвестного солдата в Александровском саду.
«К сожалению, традиция эта отошла с его уходом», — делится фигурист.
Тем не менее, Илья Авербух создал новый семейный обычай. В последние годы фигурист вместе со своими родными ездил в Тверскую область посетить Ржевский мемориал Советскому Солдату.
«Я считаю, что это грандиозный памятник, правильный, абсолютно выдержанный», — поделился своим мнением режиссер ледниковых шоу.
В этом году День Победы Илья Авербух проведет в Нижнем Новгороде, где выступит в роли режиссера театральной постановки на главной площади. В город на Волге фигурист поедет вместе со своей супругой Елизаветой Арзамасовой и страшим сыном Мартином.
«Это будет вечерний концерт. В начале будет выступать хор Турецкого, а потом будут звучать песни военных лет. <…> Мы расскажем историю о трех пацанах, трех нижегородцах. И Лиза — девушка одного из них. Такая сюжетная линия. Все ушли на фронт, кто-то не вернулся», — рассказал Авербух.
Ранее 5-tv.ru писал, что большинство россиян назвали День Победы самым важным праздником.
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