Утепляемся: Вильфанд рассказал, какая погода ждет москвичей на майских выходных
Вильфанд: москвичей ждет холодная погода на длинных майских выходных
Фото, видео: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey; 5-tv.ru
Стоит ли доставать из шкафа шапки и шарфы?
Наступили длинные майские выходные. Однако настроение жителей Москвы подпортила погода — в столицу пришли холода. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, стоит ли ждать изменений в ближайшие дни или все же придется утепляться.
Прогноз на 6 мая неутешительный — этот день может стать одним из самых холодных в столице за весь период наблюдения, характерных для этого времени.
«Температура будет на семь-восемь градусов ниже нормы. Не исключено, что это будет один из самых холодных дней за весь период наблюдения», — рассказал Вильфанд в ходе пресс-конференции, состоявшейся в пресс-центре МИЦ «Известия».
Так, температура воздуха в субботу будет колебаться днем от плюс пяти до плюс семи градусов. Ночью — от минус двух до нуля. Возможен и мокрый снег.
Холода не отступят и в воскресенье, 7 мая. Днем ожидается от минус одного до минус грех градусов, а в Московской области и вовсе до минус пяти. Осадков не ожидается.
«Восьмого числа ночью ожидается аналогичная ситуация. От нуля до минус двух градусов. В области от нуля до минус пяти. Дневные диапазоны уже достигнут двузначных значений — десять и 11 градусов. Восьмого и девятого числа уже можно говорить о повышении температуры. Но я бы сказал вот так, что вместо очень холодной погоды будет характеризоваться как просто холодная. Температура будет на четыре градуса ниже нормы», — рассказал Вильфанд.
Самый главный вопрос — какая будет погода 9 мая? Облачно, но с прояснениями. Преимущественно без осадков. Днем температура воздуха составит от плюс девяти до плюс 14 градусов.
Ранее 5-tv.ru перечислил плюсы и минусы переноса «длинных каникул» с января на май.
- 6 мая
- Вильфанд спрогнозировал сложную ситуацию с половодьем и пожарами в стране
- 5 мая
- Жителей Москвы и Петербурга ждут морозные и снежные выходные
- 4 мая
- Мосты через сушу: небывалая засуха накрыла Европу
- 2 мая
- На Флориду обрушился мощный торнадо — кадры последствий
- 29 апр
- Жителей столичного региона предупредили о многоволновых заморозках
- 28 апр
- В Японский сад в Москве выстроились очереди, чтобы полюбоваться цветением сакуры
- 28 апр
- Рукотворный Армагедон: кто и как использует погоду как мощное оружие
- 28 апр
- Внезапный бум: жители Москвы могут услышать гром впервые за весну
- 27 апр
- Град размером с ладонь: на США обрушилась мощная стихия
- 27 апр
- В Испании от аномальной жары лошадь погибла посреди улицы
Читайте также
51%
-1.79 84.91
-2.09
Нашли ошибку?