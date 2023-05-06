Утепляемся: Вильфанд рассказал, какая погода ждет москвичей на майских выходных

Стоит ли доставать из шкафа шапки и шарфы?

Наступили длинные майские выходные. Однако настроение жителей Москвы подпортила погода — в столицу пришли холода. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, стоит ли ждать изменений в ближайшие дни или все же придется утепляться.

Прогноз на 6 мая неутешительный — этот день может стать одним из самых холодных в столице за весь период наблюдения, характерных для этого времени.

«Температура будет на семь-восемь градусов ниже нормы. Не исключено, что это будет один из самых холодных дней за весь период наблюдения», — рассказал Вильфанд в ходе пресс-конференции, состоявшейся в пресс-центре МИЦ «Известия».

Так, температура воздуха в субботу будет колебаться днем от плюс пяти до плюс семи градусов. Ночью — от минус двух до нуля. Возможен и мокрый снег.

Холода не отступят и в воскресенье, 7 мая. Днем ожидается от минус одного до минус грех градусов, а в Московской области и вовсе до минус пяти. Осадков не ожидается.

«Восьмого числа ночью ожидается аналогичная ситуация. От нуля до минус двух градусов. В области от нуля до минус пяти. Дневные диапазоны уже достигнут двузначных значений — десять и 11 градусов. Восьмого и девятого числа уже можно говорить о повышении температуры. Но я бы сказал вот так, что вместо очень холодной погоды будет характеризоваться как просто холодная. Температура будет на четыре градуса ниже нормы», — рассказал Вильфанд.

Самый главный вопрос — какая будет погода 9 мая? Облачно, но с прояснениями. Преимущественно без осадков. Днем температура воздуха составит от плюс девяти до плюс 14 градусов.

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