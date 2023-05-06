Участник фейковой акции «Небесный полк» признался в оправдании терроризма: «Я осознал»
Ее участники были задержаны правоохранительными органами.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Jaap Arriens; 5-tv.ru
Участник фейковой патриотической акции «Небесный полк» Алексей Хохлов признался в оправдании терроризма.
«В присутствии граждан я рассказал о своей приверженности к группировке „Артподготовка“ * Вячеслава Мальцева ** террористической организации. Я еще оправдывал действия этой террористической организации. Вследствие проведенных со мной разъяснительных бесед я осознал, что это неправильно», — сказал Хохлов.
Ранее правоохранительные органы пресекли проведение в стране фейковой патриотической акции. Стражи порядка задержали ее организаторов и по совместительству активистов «Артподготовки».
Задержаны диверсанты, планировавшие устроить в России фейковую акцию «Небесный полк»
Жителям приграничных российских регионов предлагали 8 и 9 мая запустить в небо воздушные шары якобы в память о героях, погибших в Великой Отечественной войне. При этом организаторы прямо говорили: лучше использовать красочные фигуры или связать обычные лентами из фольги. Известно, что во Вторую мировую полоски фольги использовали как один из способов для ослепления радаров противника.
В распространяемых листовках организаторы называли «Небесный полк» альтернативой шествию «Бессмертного полка». Однако в исполкоме общероссийского движения заявили, что никакого отношения к настоящему «Бессмертному полку» эти призывы не имеют.
* — запрещенная в РФ террористическая организация
** — признан иноагентом в России
- 6 мая
- Опубликованы кадры допроса организатора фейковой акции «Небесный полк»
- 5 мая
- Задержаны диверсанты, планировавшие устроить в России фейковую акцию «Небесный полк»
- 5 мая
- Путин обсудил с членами Совбеза подготовку празднования Дня Победы
- 5 мая
- Песков: традиционного приема в Кремле 9 мая не будет
- 5 мая
- Путин пригласил президента Таджикистана в Москву на празднование Дня Победы
- 5 мая
- На разные голоса: в Москве стартовал проект «Русские чтения»
- 4 мая
- В Ленинградской области развернули гигантскую георгиевскую ленточку
- 4 мая
- Санкт-Петербург начали украшать к 9 Мая
- 4 мая
- В Молдавии запретили носить гражданам Георгиевские ленточки
- 4 мая
- Не курить и не пить: что запретили проносить на парад Победы в Москве
Читайте также
51%
-1.79 84.91
-2.09
Нашли ошибку?