Участник фейковой акции «Небесный полк» признался в оправдании терроризма: «Я осознал»

Участник фейковой патриотической акции «Небесный полк» Алексей Хохлов признался в оправдании терроризма.

«В присутствии граждан я рассказал о своей приверженности к группировке „Артподготовка“ * Вячеслава Мальцева ** террористической организации. Я еще оправдывал действия этой террористической организации. Вследствие проведенных со мной разъяснительных бесед я осознал, что это неправильно», — сказал Хохлов.

Ранее правоохранительные органы пресекли проведение в стране фейковой патриотической акции. Стражи порядка задержали ее организаторов и по совместительству активистов «Артподготовки».

Задержаны диверсанты, планировавшие устроить в России фейковую акцию «Небесный полк»

Жителям приграничных российских регионов предлагали 8 и 9 мая запустить в небо воздушные шары якобы в память о героях, погибших в Великой Отечественной войне. При этом организаторы прямо говорили: лучше использовать красочные фигуры или связать обычные лентами из фольги. Известно, что во Вторую мировую полоски фольги использовали как один из способов для ослепления радаров противника.

В распространяемых листовках организаторы называли «Небесный полк» альтернативой шествию «Бессмертного полка». Однако в исполкоме общероссийского движения заявили, что никакого отношения к настоящему «Бессмертному полку» эти призывы не имеют.

* — запрещенная в РФ террористическая организация

** — признан иноагентом в России