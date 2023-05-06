МВД: причиной для покушения на Прилепина могла быть месть украинских националистов

|
Алексей Панков
Алексей Панков 135

Машина писателя взорвалась недалеко от Нижнего Новгорода.

МВД: причиной для покушения на Прилепина могла быть месть украинских националистов

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Покушение на Захара Прилепина

Причиной для покушения на российского писателя Захара Прилепина могла быть месть украинских боевиков. Такую версию выдвинули оперативники МВД в комментарии ТАСС.

«По предварительным данным, подрыв автомобиля являлся местью украинских боевиков», — приводит слова источника ТАСС.

Отмечается, что боевики уже давно готовили покушение на писателя. Взрывное устройство, заложенное под капотом автомобиля писателя, сработало в деревне Пионерское. Писателя вертолетом эвакуировали в одну из больниц Нижнего Новгорода. Позднее его переведут в Москву.

Захар Прилепин поддерживает ополчение на Донбассе с 2014-го года. Писатель неоднократно бывал на линии соприкосновения. В 2017-м году он создал благотворительный фонд для помощи жителям ЛДНР.

Виталий Милонов обвинил британские спецслужбы в подрыве машины Захара Прилепина

Ранее 5-tv.ru сообщал, что подрыв автомобиля Захара Прилепина в нижегородской области был квалифицирован как террористический акт. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Тема:
Покушение на Захара Прилепина
6 мая
«Грязно и подло»: в Росгвардии отреагировали на подрыв машины Прилепина
6 мая
Пушилин прокомментировал покушение на Прилепина, обвинив в нем Киев
6 мая
СК РФ возбудил уголовное дело по факту теракта в связи с подрывом авто Прилепина
6 мая
СК РФ квалифицировал подрыв автомобиля Захара Прилепина как теракт
6 мая
Виталий Милонов обвинил британские спецслужбы в подрыве машины Захара Прилепина
6 мая
МВД: подозреваемый в подрыве авто Захара Прилепина задержан
6 мая
Захара Прилепина спасло лишь нахождение на заднем сидении автомобиля
6 мая
Прилепина планируют доставить на вертолете в Москву
6 мая
«Невозможно скрыть» — Захарова о покушении на Прилепина
6 мая
Жена Захара Прилепина: семье угрожают уже далеко не первый год
+4° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 48%
76.82
-1.79 84.91
-2.09
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:00
Минобороны: из украинского плена возвращены трое российских летчиков
15:51
«Грязно и подло»: в Росгвардии отреагировали на подрыв машины Прилепина
15:44
Карл III коронован на престол короля Великобритании
15:32
Модельера Валентина Юдашкина похоронили на Троекуровском кладбище в Москве
15:22
В России внешний долг по отношению к ВВП снизился до исторического минимума
15:12
«Соображаем на троих»: Ольга Орлова впервые показала любимых мужчин

Сейчас читают

«Невозможно скрыть» — Захарова о покушении на Прилепина
Против безумной фанатки Горшенева возбудили дело
Ми-28 и Су-25 громят позиции ВСУ: лучшее видео из зоны СВО
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео