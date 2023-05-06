МВД: причиной для покушения на Прилепина могла быть месть украинских националистов

Причиной для покушения на российского писателя Захара Прилепина могла быть месть украинских боевиков. Такую версию выдвинули оперативники МВД в комментарии ТАСС.

«По предварительным данным, подрыв автомобиля являлся местью украинских боевиков», — приводит слова источника ТАСС.

Отмечается, что боевики уже давно готовили покушение на писателя. Взрывное устройство, заложенное под капотом автомобиля писателя, сработало в деревне Пионерское. Писателя вертолетом эвакуировали в одну из больниц Нижнего Новгорода. Позднее его переведут в Москву.

Захар Прилепин поддерживает ополчение на Донбассе с 2014-го года. Писатель неоднократно бывал на линии соприкосновения. В 2017-м году он создал благотворительный фонд для помощи жителям ЛДНР.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что подрыв автомобиля Захара Прилепина в нижегородской области был квалифицирован как террористический акт. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.