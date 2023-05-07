На Каховской ГЭС начали регулируемый сброс воды

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 32

Уровень воды в водохранилище поднялся до критической отметки из-за половодья и сброса воды с подконтрольных киевским властям ГЭС выше по течению Днепра.

На Каховской ГЭС начали регулируемый сброс воды

Фото: © РИА Новости

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На Каховской ГЭС начали контролируемый сброс в водохранилище для регуляции уровня воды. Часть необходимого оборудования плотины была приведена в рабочее состояние для снижения уровня жидкости в водохранилище на реке Днепр. Об этом администрация Новокаховского городского округа сообщила в своем Telegram-канале.

«С плотины Каховской ГЭС начался регулируемый сброс воды из водохранилища», — написано в публикации.

В администрации уточнили, что российские военнослужащие смогли частично привести в рабочее состояние шандор (элемент гидротехнического сооружения — Прим. ред ). Также солдаты подняли задвижку на головной станции Северо-Крымского канала в Таврийске.

В ведомстве отметили, что уровень воды в Каховском водохранилище начал снижаться еще ночью. Также известно, что уцелевшие трубопроводы Каховского магистрального канала в Любимовке обеспечены водой.

Половодье поспособствовало критическому подъему уровня воды на водохранилище. Также на процесс оказал значительное влияние сброс воды с подконтрольных Украине ГЭС, которые расположены выше по течению реки. Предпринятые меры позволили предотвратить прорыв дамбы в районе города Каменка-Днепровская, а также подтопления населенных пунктов в округе. Дальнейшее повышение уровня воды могло привести к нарушению работы Запорожской АЭС.

Ранее 5-tv.ru писал, что Каховская ГЭС оказалась под угрозой разрушения.

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