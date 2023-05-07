Президент Киргизии Жапаров прилетел в Москву на переговоры с Путиным

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 53

Киргизский лидер задержится в столице на празднование Дня Победы.

Президент Киргизии Жапаров прилетел в Москву на переговоры с Путиным

Фото: © РИА Новости / Александр Демьянчук

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Тема:
День Победы 9 Мая

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров прибыл в Россию с государственным визитом. Самолет с ним приземлился в московском аэропорту. Ожидается, что во время визита он проведет переговоры с главой РФ Владимир Путиным.

Киргизский президент был принят в столице со всеми почестями: красной дорожкой, почетным караулом, а также военным духовым оркестром. Музыканты устроили настоящее представление для гостя страны и исполнили несколько композиций, в том числе, гимн России.

Российско-киргизские переговоры запланированы на 8 мая. Предположительно, лидеры двух государств обсудят развитие двусторонних отношений в области стратегического сотрудничества. Садыр Жапаров планирует задержаться в России и посетить мероприятия, приуроченные к празднованию 78-й годовщины Дня Победы.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин пригласил президента Таджикистана в Москву на празднование Дня Победы.

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