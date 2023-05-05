Путин пригласил президента Таджикистана в Москву на празднование Дня Победы

Президент России Владимир Путин пригласил главу Таджикистана Эмомали Рахмона в Москву на празднование Дня Победы. Лидеры провели телефонные переговоры. Об этом сообщается на официальном сайте президента Таджикистана.

Политики также обменялись поздравлениями в преддверии 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

«В ходе беседы президенты отметили позитивную динамику развития таджикско-российских отношений стратегического партнерства по всем направлениям взаимодействия. Была подтверждена готовность сторон к поступательному развитию связей в различных сферах сотрудничества», — говорится в сообщении.

Путин и Рахмон между тем обсудили актуальные вопросы международной и региональной повестки, а также мероприятия на 2023 год.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава Киргизии Садыр Жапаров в ближайшее время осуществит официальный визит в Россию.