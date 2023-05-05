Путин пригласил президента Таджикистана в Москву на празднование Дня Победы
Лидеры провели переговоры по телефону. Какие темы еще были затронуты?
Фото: © РИА Новости / Алексей Дружинин
Президент России Владимир Путин пригласил главу Таджикистана Эмомали Рахмона в Москву на празднование Дня Победы. Лидеры провели телефонные переговоры. Об этом сообщается на официальном сайте президента Таджикистана.
Политики также обменялись поздравлениями в преддверии 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
«В ходе беседы президенты отметили позитивную динамику развития таджикско-российских отношений стратегического партнерства по всем направлениям взаимодействия. Была подтверждена готовность сторон к поступательному развитию связей в различных сферах сотрудничества», — говорится в сообщении.
Путин и Рахмон между тем обсудили актуальные вопросы международной и региональной повестки, а также мероприятия на 2023 год.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава Киргизии Садыр Жапаров в ближайшее время осуществит официальный визит в Россию.
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