Подозреваемого в покушении на Захара Прилепина доставили в здание суда

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 87

Мужчину обвинили сразу в двух статьях — террористический акт и незаконный оборот оружия.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
Покушение на Захара Прилепина

Обвиняемого в покушении на писателя Захара Прилепина Александра Пермякова доставили в зал Семеновского районного суда Нижегородской области. Там ему изберут меру пресечения. Корреспондент «Известий» Александр Сафиулин отправился на место событий и предоставил эксклюзивные кадры.

На кадрах видно, как сотрудники правоохранительных органов выводят мужчину из полицейской машины. Далее они вместе с подозреваемым быстро направились в здание суда. Несмотря на пришедших журналистов, на само заседание прессу не пустили.

«Прям перед началом заседания принято было решение о том, что оно будет проходить в закрытом формате. Сейчас единственная возможность увидеть как идет процесс — в коридоре. Снять проход. Меры безопасности усилены. В коридорах бойцы спецназа, кроме конвойных, обычных и приставов», — заявил корреспондент Сафиулин.

Пермякову предъявили обвинение по статьям 205 УК РФ (террористический акт) и 222 УК РФ (незаконный оборот оружия). Следствие запросило у суда арестовать подозреваемого.

Примерно в 11 утра 6 мая неподалеку от поселка Пионерское Нижегородской области взорвалась машина. В ней сидел Захар Прилепин. На место тут же приехала следственно-оперативная группа полиции, писатель был отправлен в ближайшую больницу. Врачи ему диагностировали тяжелую сочетанную травму, минновзрывное ранение, контузию легких, множественные переломы и гематомы. Следственный комитет расценил трагедию как теракт и возбудил уголовное дело по соответствующей статье.

Известно, что подозреваемый в теракте Александр Пермяков был завербован Службой безопасности Украины (СБУ). Ранее 5-tv.ru сообщал, что мужчина дал признательные показания.

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Покушение на Захара Прилепина
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