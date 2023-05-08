Путин поздравил лидеров дружественных стран с 78-й годовщиной Победы

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 48

Российский президент отметил важность глубокого уважения бессмертным подвигам.

Путин поздравил лидеров дружественных стран с 78-й годовщиной Победы

Фото: © РИА Новости / Михаил Климентьев

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Тема:
День Победы 9 Мая

Глава РФ Владимир Путин направил поздравительные послания иностранным коллегам в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Соответствующая информация появилась на официальном сайте Кремля.

Путин подчеркнул, что остается важным помнить бессмертные подвиги людей, которые самоотверженным трудом отстояли свободу Родины и сокрушили нацистских захватчиков. По его словам, искажение исторической памяти о событиях ВОВ недопустимо.

Уточняется, что праздничные телеграммы были направлены президентам Армении, Белоруссии, Казахстана, Абхазии, Таджикистана и другим лидерам стран СНГ. Свои поздравления Путин адресовал также народам Грузии и Молдавии.

Ранее стало известно, что президент Киргизии Садыр Жапаров прибыл в Москву с государственным визитом. Ожидается, что главы государств проведут переговоры о двустороннем развитии стратегического сотрудничества. Также известно, что Жапаров планирует задержаться в России и принять участие в мероприятиях, приуроченных к празднованию 78-й годовщины Дня Победы.

Ранее 5-писал, что Путин пригласил президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Москву.

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