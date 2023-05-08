ВКС России поразили пункт дислокации наемников ВСУ с помощью умных бомб

Военные группировки «Запад» также обнаружили и ликвидировали две ДРГ противника.

Российский бомбардировщик Су-34 уничтожил пункт дислокации иностранных наемников в Харьковской области. Об этом 5-tv.ru сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» полковник Сергей Зыбинский. Точное количество уничтоженных и раненых боевиков не сообщается.

«Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 с применением универсальных модулей планирования и коррекции авиабомб нанес удар по пункту временной дислокации иностранных наемников в районе населенного пункта Ивановка», — отметил военный.

Кроме того, военные группировки «Запад» обнаружили и ликвидировали две диверсионно-разведывательные группы противника из состава 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ и 103-й отдельной бригады территориальной обороны. Вместе с тем были сорваны три попытки ротации украинских подразделений в районах Тимковки, Кисловки и Новомлынска.

Названа причина, по которой контрнаступление Украины будет провальным

Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинским войскам нужно больше живой силы, чтобы планируемое наступление прошло успешно. Корреспондент РИА Новости Андрей Коц отметил, что сейчас на передовой число военных как у ВС РФ, так и у ВСУ — примерно одинаковое.