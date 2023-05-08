ВКС России поразили пункт дислокации наемников ВСУ с помощью умных бомб

|
Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 2 812

Минобороны: Су-34 уничтожил умными бомбами пункт дислокации наемников ВСУ

Фото, видео: ТАСС / ТАСС; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Военные группировки «Запад» также обнаружили и ликвидировали две ДРГ противника.

Российский бомбардировщик Су-34 уничтожил пункт дислокации иностранных наемников в Харьковской области. Об этом 5-tv.ru сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» полковник Сергей Зыбинский. Точное количество уничтоженных и раненых боевиков не сообщается.

«Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 с применением универсальных модулей планирования и коррекции авиабомб нанес удар по пункту временной дислокации иностранных наемников в районе населенного пункта Ивановка», — отметил военный.

Кроме того, военные группировки «Запад» обнаружили и ликвидировали две диверсионно-разведывательные группы противника из состава 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ и 103-й отдельной бригады территориальной обороны. Вместе с тем были сорваны три попытки ротации украинских подразделений в районах Тимковки, Кисловки и Новомлынска.

Названа причина, по которой контрнаступление Украины будет провальным

Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинским войскам нужно больше живой силы, чтобы планируемое наступление прошло успешно. Корреспондент РИА Новости Андрей Коц отметил, что сейчас на передовой число военных как у ВС РФ, так и у ВСУ — примерно одинаковое.

Тема:
Спецоперация
8 мая
Минобороны: Российские штурмовики продолжают наступление в Артемовске
8 мая
Четыре человека пострадали при обстреле ВСУ Белгородской области
8 мая
Российские бойцы взяли штурмом здание возле медучилища в Артемовске
8 мая
«Глубокое разочарование»: Боррель раскрыл правду о конфликте на Украине
8 мая
Названа причина, по которой контрнаступление Украины будет провальным
8 мая
«Чудовищное заявление»: Песков осудил Буданова за обещание убивать россиян
8 мая
Российская авиация и артиллерия нанесли ночные удары по украинским боевикам
8 мая
В Британии заявили о срыве контрнаступления ВСУ из-за нового оружия России
8 мая
Турция назвала страны Запада сторонниками продолжения конфликта на Украине
7 мая
В командовании ВСУ сообщили о принятии «оперативных решений» по Артемовску
+9° Атмосферное давление 774 мм рт. ст.
Относительная влажность 34%
76.82
-1.79 84.91
-2.09
Время сбора урожая! Китайский совет дня на понедельник, 8 мая

Последние новости

16:00
«Я так верила»: глубокое декольте не помогло Успенской соблазнить Баскова
15:52
Минобороны: Российские штурмовики продолжают наступление в Артемовске
15:45
«Хожу по стеночке»: юмористка Мягкова рассказала о жизни при неизлечимой болезни
15:36
Генпрокурор РФ Игорь Краснов возложил цветы к памятнику павшим красноармейцам
15:28
Рассекречены документы о зверствах нацистов во времена ВОВ в Артемовске
15:21
Четыре человека пострадали при обстреле ВСУ Белгородской области

Сейчас читают

ВКС России поразили пункт дислокации наемников ВСУ с помощью умных бомб
«Чудовищное заявление»: Песков осудил Буданова за обещание убивать россиян
«Я потеряла мужа»: Бледанс расплакалась, говоря о смерти Тютрюмова
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео