ВКС России поразили пункт дислокации наемников ВСУ с помощью умных бомб

Минобороны: Су-34 уничтожил умными бомбами пункт дислокации наемников ВСУ
Фото, видео: ТАСС / ТАСС; 5-tv.ru
Военные группировки «Запад» также обнаружили и ликвидировали две ДРГ противника.
Российский бомбардировщик Су-34 уничтожил пункт дислокации иностранных наемников в Харьковской области. Об этом 5-tv.ru сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» полковник Сергей Зыбинский. Точное количество уничтоженных и раненых боевиков не сообщается.
«Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 с применением универсальных модулей планирования и коррекции авиабомб нанес удар по пункту временной дислокации иностранных наемников в районе населенного пункта Ивановка», — отметил военный.
Кроме того, военные группировки «Запад» обнаружили и ликвидировали две диверсионно-разведывательные группы противника из состава 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ и 103-й отдельной бригады территориальной обороны. Вместе с тем были сорваны три попытки ротации украинских подразделений в районах Тимковки, Кисловки и Новомлынска.
Названа причина, по которой контрнаступление Украины будет провальным
Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинским войскам нужно больше живой силы, чтобы планируемое наступление прошло успешно. Корреспондент РИА Новости Андрей Коц отметил, что сейчас на передовой число военных как у ВС РФ, так и у ВСУ — примерно одинаковое.
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