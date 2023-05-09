Ростральные колонны зажглись в Петербурге в честь Дня Победы

Факелы на Ростральных колоннах зажгли в Санкт-Петербурге по случаю празднования 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Огонь будет гореть три часа: с 09:00 до 12:00 по московскому времени. Снова они зажгутся вечером, еще на четыре часа — с 19:00 до 23:00.

Петербуржцы могут видеть пламя на Ростральных колоннах несколько раз в год. Их факелы зажигают в дни городских и всероссийских праздников, а также в особо торжественных случаях.

По случаю Дня Победы в Петербурге также пройдут парад на Дворцовой площади и несколько концертов. Вечером ожидается праздничный салют у стен Петропавловской крепости.

Ранее 5-tv.ru показывал, как в 2023 году прошли первые в России парады Победы. Они уже состоялись на Дальнем Востоке.