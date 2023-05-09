Лидер КНДР поздравил Путина и российский народ с Днем Победы

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Рита Миронова
Рита Миронова 27

Ким Чен Ын особо подчеркнул, что Победа является присущей традицией России и навечно будет с ней.

Лидер КНДР поздравил Путина и российский народ с Днем Победы

Фото: © РИА Новости / Алексей Никольский

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Тема:
День Победы 9 Мая

Лидер КНДР Ким Чен Ын направил президенту России Владимиру Путину поздравительную телеграмму по случаю Дня Победы. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

От имени правительства и народа КНДР Ким Чен Ын поздравил президента РФ с «великой победой в справедливой войне против фашизма».

«Победа является присущей традицией России, а слава победы в войне из поколения в поколение будет сиять в истории и будет вечной вместе с Россией», — отмечено в телеграмме.

Также лидер КНДР отметил стойкость и справедливость всего российского народа и выразил уверенность в том, что под руководством Владимира Путина страна и впредь будет достигать побед, срывая вызовы и угрозы со стороны недоброжелателей. Народ России, отмечено в телеграмме, отважно поднялся на борьбу за международную справедливость, защищая мир от насилия и тирании.

9 Мая на Красной площади в Москве проходит парад по случаю 78-й годовщины Победы. Гостями парада стали лидеры семи стран: Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Армении, Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какая техника задействована в параде Победы на Красной площади Москвы.

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