Путин и лидеры государств СНГ возложили венки к Могиле Неизвестного солдата

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 124

Глава государства отметил, что приезд все глав в Россию — благородное дело.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
День Победы 9 Мая

Президент России Владимир Путин вместе с главами Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана возложил венки к Могиле Неизвестного солдата. Цветы были возложены к стелам городов-героев в Александровском саду в столице.

Никол Пашинян, Александр Лукашенко, Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров, Эмомали Рахмон, Шавкат Мирзиеев, Сердар Бердымухамедов прибыли в Москве еще за день до великого события.

Сегодня вместе с президентом РФ они приняли участие в праздничной церемонии в честь 78-й годовщины Дня Победы.

Во время Парада Победы по Красной площади прошли подразделения российских войск, в числе которых пешие расчеты и военная техника. Зрители могли наблюдать более десяти тысяч военнослужащих и 125 единиц вооружения разных родов войск и соединений.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как президент Путин отметил, что на праздничном мероприятии сегодня присутствуют лидеры семи стран СНГ.

Тема:
День Победы 9 Мая
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