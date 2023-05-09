«Хочется обнять звуком людей»: Хибла Герзмава о праздновании Дня Победы

Традиции передаются из поколения в поколение с неизменным уважением к памяти предков.

Оперная певица Хибла Герзмава рассказала, что День Победы — очень важный праздник для нее и ее семьи. Об этом она рассказала за кулисами праздничного концерта в Кремле.

По словам артистки, всегда с трепетом поет военные песни.

«Мне кажется, что сейчас очень важно все это держать в руках, звуком обнять людей», — говорит Герзмава.

Певица также добавила, что каждый год 9 мая они вспоминают о своих предках.

«Мы в этот день обязательно приходим на могилы к нашим прадедам, к нашим дедам и, конечно же, застолье. Мы собираемся всей семьей за столом», — заключила знаменитость.

Сегодня, 9 мая, Парад Победы в Москве прошел в обычном формате, отменили только традиционный прием в Кремле. В торжественной церемонии приняли участие более десяти тысяч человек и 125 единиц вооружения и военной техники.

В Кремле состоялся праздничный концерт, в котором приняли участие Лариса Долина, Стас Пьеха, Зара, Олег Газманов и многие другие российские знаменитости.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как оперная дива Хибла Герзмава остановила концерт ради поклонника.