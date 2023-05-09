В России отгремели первые салюты в честь Дня Победы

|
Алексей Панков
Алексей Панков 34

Огни освещали небо в разных городах в течение нескольких минут.

В России отгремели первые салюты в честь Дня Победы

Фото: © РИА Новости / Виталий Аньков; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
День Победы 9 Мая

В нескольких городах России завершились праздничные салюты в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.  Об этом сообщают местные новостные порталы.

Фейерверки успели осветить небо во Владивостоке, Благовещенске, Улан-Удэ и Якутске. Вспышки озаряли ночное небо в течение нескольких минут.

Утром того же дня Владимир Путин выступил с речью на Красной площади на параде по случаю празднования Дня Победы. Президент заявил, что прадеды, деды и отцы прославили и обессмертили свои имена, когда отстояли отечество. В своей речи он обратил внимание, что Россия хочет мирного, свободного и стабильного будущего. 

«За Россию! За победу!»: Путин торжественно завершил свою речь

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин вместе с главами Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата. Лидеры стран СНГ прибыли в Россию за день до великого события.

Тема:
День Победы 9 Мая
9 мая
Настоящее безобразие: Посол РФ о действиях агрессивной толпы в Варшаве
9 мая
Канцлер ФРГ Шольц призвал Европу не бояться демонстрации силы России
9 мая
Военный летчик и герой войны: Александр Буйнов о подвигах своего отца в ВОВ
9 мая
Провожавший бойцов мальчик Алеша из Белгородской области приехал на парад Победы
9 мая
«Фашистов спросить забыли»: Захарова ответила на обвинения в адрес лидеров СНГ
9 мая
«Бессмертный полк» шагает среди звезд: знаменитости о подвигах своих предков
9 мая
Авербух и Арзамасова в День Победы выступят перед жителями Нижнего Новгорода
9 мая
Ни капли совести: США в День Победы объявят о новом пакете помощи Украине
9 мая
Георгиевская ленточка: что означает символ Победы и куда его нельзя крепить
9 мая
Я счастлива, что живу в этой стране: Долина о Дне Победы
+12° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 28%
76.82
-1.79 84.91
-2.09
Новый день — новая надежда: китайский совет дня на вторник, 9 мая

Последние новости

18:06
Настоящее безобразие: Посол РФ о действиях агрессивной толпы в Варшаве
18:00
Канцлер ФРГ Шольц призвал Европу не бояться демонстрации силы России
17:53
Военный летчик и герой войны: Александр Буйнов о подвигах своего отца в ВОВ
17:48
«Победу невозможно отменить»: Хирург ответил Киеву
17:42
Провожавший бойцов мальчик Алеша из Белгородской области приехал на парад Победы
17:36
Подруга Александра Тютрюмова назвала альтернативную причину смерти актера

Сейчас читают

«Работаем потихоньку!» — первое видео Захара Прилепина из больницы
Защитники Донбасса встретили 9 Мая в освобожденной от противника Новобахмутовке
«Он так от этого возбудился!» — Газманов о концерте Филлипа Киркорова
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео