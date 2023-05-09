В России отгремели первые салюты в честь Дня Победы
Огни освещали небо в разных городах в течение нескольких минут.
Фото: © РИА Новости / Виталий Аньков; 5-tv.ru
В нескольких городах России завершились праздничные салюты в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщают местные новостные порталы.
Фейерверки успели осветить небо во Владивостоке, Благовещенске, Улан-Удэ и Якутске. Вспышки озаряли ночное небо в течение нескольких минут.
Утром того же дня Владимир Путин выступил с речью на Красной площади на параде по случаю празднования Дня Победы. Президент заявил, что прадеды, деды и отцы прославили и обессмертили свои имена, когда отстояли отечество. В своей речи он обратил внимание, что Россия хочет мирного, свободного и стабильного будущего.
«За Россию! За победу!»: Путин торжественно завершил свою речь
Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин вместе с главами Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата. Лидеры стран СНГ прибыли в Россию за день до великого события.
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