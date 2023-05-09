«Концерты, шашлыки, салют»: SHAMAN рассказал о семейных традициях на 9 мая

Этот священный праздник у певца и композитора ассоциируется только со светлыми чувствами.

Певец и композитор SHAMAN признался в интервью 5-tv.ru о том, что у них в семье есть традиция: в День Победы стабильно праздновать на своих же концертах. По его словам, этот праздник они отмечают всегда, правда на сцене.

«9 мая — это день, когда в нашей семье всегда были концерты. Ничего с того времени не изменилось. Сейчас тоже концерты. И, конечно же, утро всегда начиналось с шествия „Бессмертного полка“. <…> Потом были шашлыки, вечером концерт, а после него — салют. Самые светлые впечатления. Особенно, когда во время салюта звучала песня „День победы“ — слезы на глаза наворачивались», — рассказал артист.

К слову, сегодня SHAMAN дает праздничный концерт в столице Урала — Екатеринбурге. Приехал знаменитость туда просто так, а с портретом прадеда Михаила Сергеевича Селедкина прямо на груди, присоединившись, таким образом, к «Бессмертному полку».

Известно, что прадед певца был призван на фронт артиллеристом в самом начале войны. В составе Ленинградского фронта Селедкин пережил блокаду Северной столицы и встретил Победу младшим сержантом с медалью «За отвагу» и «За оборону Ленинграда».

На днях SHAMAN также встретился с Волонтерами Победы и разместил портрет прадеда на «Стене Памяти», а информацию о нем активисты Бессмертного полка России добавили в мультимедийный зал «Лица Победы» в Музее Победы на Поклонной горе в Москве.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, правда ли SHAMAN за год дал 100 сольных концертов.