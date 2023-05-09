Лев Лещенко поздравил ветеранов с Днем Победы: «Они — наша честь и гордость»

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 1 722

Лев Лещенко поздравил россиян с Днем Победы

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Тема:
День Победы 9 Мая

Артист назвал праздник самым торжественным и сердечным для россиян.

Легендарный российский певец Лев Лещенко поздравил россиян с Днем Победы. В беседе с 5-tv.ru в Кремлевском дворце на концерте, посвященном 78-летию Победы, артист назвал праздник самым торжественным и сердечным для россиян.

Также Лещенко подчеркнул, что очень счастлив исполнить легендарную песню «День Победы» из года в год перед тысячами россиян.

«Хочется поклониться всем, кто еще жив. Они — наша честь, наша гордость, наша слава. Дай бог им счастливой жизни до конца дней, пока они в здравии и благополучии. Спасибо! Всех с праздником!» — сказал Лев Валерьянович.

Отец артиста во время Великой Отечественной войны был заместителем начальника штаба полка особого назначения конвойных войск. Валериан Андреевич Лещенко награжден множеством медалей и орденов.

Ранее 5-tv.ru писал, что ветеранов и москвичей с Днем Победы поздравил Сергей Собянин

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