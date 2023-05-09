Артист назвал праздник самым торжественным и сердечным для россиян.

Легендарный российский певец Лев Лещенко поздравил россиян с Днем Победы. В беседе с 5-tv.ru в Кремлевском дворце на концерте, посвященном 78-летию Победы, артист назвал праздник самым торжественным и сердечным для россиян.

Также Лещенко подчеркнул, что очень счастлив исполнить легендарную песню «День Победы» из года в год перед тысячами россиян.

«Хочется поклониться всем, кто еще жив. Они — наша честь, наша гордость, наша слава. Дай бог им счастливой жизни до конца дней, пока они в здравии и благополучии. Спасибо! Всех с праздником!» — сказал Лев Валерьянович.

Отец артиста во время Великой Отечественной войны был заместителем начальника штаба полка особого назначения конвойных войск. Валериан Андреевич Лещенко награжден множеством медалей и орденов.

Ранее 5-tv.ru писал, что ветеранов и москвичей с Днем Победы поздравил Сергей Собянин.