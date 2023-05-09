101-летняя мама Ирины Алферовой поздравила всех землян с Днем Победы

|
Руслан Велишов
Руслан Велишов 75

Ксения Архиповна призвала жить дружно и никого не обижать.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; Instagram* / ksenialferova; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
День Победы 9 Мая

Мама народной артистки России Ирины Альферовой Ксения Архиповна поздравила всех землян с Днем Победы. Женщине уже 101 год, но она в бодром состояние и позитивном настроение записала видеоролик.

«Дорогие земляне, поздравляю вас с праздником Победы. Эта победа была завоевана всеми нами, поэтому будьте здоровы, счастливы и дальше живите дружно, никого не обижайте и себя не обижайте. Целую, обнимаю!» — сказала Ксения Архиповна.

Ранее 5-tv.ru публиковал поздравление с Днем Победы от народного артиста России Олега Газманова. Певец отметил, что очень важно помнить и чтить подвиги своих предков и всех ветеранов. Именно поэтому Родина становиться крепкая, как монолит.

«Чем больше давления, тем крепче бетон! С Днем Победы!» — сказал народный артист.

Родители Олега Газманова прошли Великую Отечественную войну. Это одна из основных причин, почему для артиста этот праздник особенный.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

Тема:
День Победы 9 Мая
9 мая
Коснулось каждой семьи: Зара поздравила россиян с Днем Победы
9 мая
«Мы вам не враги»: Сальдо обратился к украинцам
9 мая
Несмотря ни на что: в каких странах состоялась акция «Бессмертный полк»
9 мая
«Быть оптимистами»: Татьяна Буланова обратилась к россиянам в честь праздника
9 мая
«Наследники победителей»: в Ивангороде провели мероприятия в честь Дня Победы
9 мая
«Концерты, шашлыки, салют»: SHAMAN рассказал о семейных традициях на 9 мая
9 мая
«Хочется обнять звуком людей»: Хибла Герзмава о праздновании Дня Победы
9 мая
В Ивангороде провели митинг по случаю Дня Победы
9 мая
Больше давления — крепче бетон: Газманов поздравил россиян с Днем Победы
9 мая
Настоящее безобразие: Посол РФ о действиях агрессивной толпы в Варшаве
+12° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 28%
76.82
-1.79 84.91
-2.09
Новый день — новая надежда: китайский совет дня на вторник, 9 мая

Последние новости

21:05
«Вернуть утраченное»: в США разоблачили планы Зеленского после спецоперации
20:58
Коснулось каждой семьи: Зара поздравила россиян с Днем Победы
20:50
Во Львове слушавшим Лепса парням вручили повестки в военкомат
20:42
«Мы вам не враги»: Сальдо обратился к украинцам
20:36
Как юные актрисы достойно боролись с нацистами во времена ВОВ
20:30
Несмотря ни на что: в каких странах состоялась акция «Бессмертный полк»

Сейчас читают

«Фашистов спросить забыли»: Захарова ответила на обвинения в адрес лидеров СНГ
Настоящее безобразие: Посол РФ о действиях агрессивной толпы в Варшаве
Я счастлива, что живу в этой стране: Долина о Дне Победы
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео