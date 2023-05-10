«Бессмертный полк» стал бесстрашным: как память советских воинов почтили в Берлине

В Берлине торжественные мероприятия прошли у мемориалов в Панкове, Тиргартене и в Трептов-парке, где стоит знаменитый памятник советскому солдату с немецкой девочкой на руках. Праздничное настроение не смогли испортить ни мелкие провокации украинских националистов, ни хамство полицейских. Корреспондент «Известий» Виталий Чащухин расскажет подробности с места событий.

«Бессмертный полк» шагает по Берлину под крики «ура» и «фашизм не пройдет». Герои прошлого — о которых, как водится, со слезами глазах. Для участников традиционного шествия в честь 9 Мая пройтись вот так по центру Берлина — тоже теперь отдельный подвиг. На пути — сплошные ограничения.

«В этом году „Бессмертный полк“ в каком-то смысле еще и бесстрашный. Ведь нужно пройти по Берлину с запрещенной теперь символикой, какой является теперь и российский флаг», — рассказал Виталий Чащухин.

Стоит только развернуть в знак поддержки своей страны — тут же подходит полиция. Российский флаг не разрешен. Можно советский, но только на группу не более 25 человек. Вся привычная для 9 Мая символика — как красная тряпка для них. Но все-таки даже Знамя Победы удалось поднять. Представители посольской делегации в праве это делать.

Молодой житель Берлина, немец с румынскими корнями помнит и чтит подвиг красноармейцев. В честь праздника он облачился в советскую военную форму. Вот только противостоять нынешним немцам даже в таком виде сегодня все сложнее.

«Простите, но сегодня вы не можете находиться здесь в униформе. Пожалуйста, переоденьтесь», — обратился к мужчине полицейский.

«Это память. Моя бабушка была в румынской дивизии. Да, поэтому я тут», — объяснил тот свой поступок.

Впрочем, никто не сдается. Ни русские, ни, например, казахи.

«Сколько думаешь продержаться в таком виде?» — спросил оператор у одетого в советскую военную форму мужчины.

«Возможно, час или два. Но считаю, что даже если у меня попробуют силой эту форму забрать, я не сдамся», — ответил Максат Госсен.

Но вскоре и его повязали, заставив переодеться. В берлинском Трептов-парке дошло до потасовки с украинцами. Но благодаря большому количеству полиции в Берлине «Бессмертный полк» прошел относительно спокойно. Впрочем, стражи порядка периодически останавливали его. Существуют реальные физические границы мемориала в Тергартене, куда проходить с какой-либо символикой в принципе запрещено. Возлагать цветы к братским могилам пропускали всего по 25 человек.

С резкой критикой необоснованных запретов выступил посол России в Германии.

«На мой взгляд, не очень дальновидный жест. Потому что это все символы нашей Победы, символы нашей совместной истории. Это не только символы русского народа, это символы многонационального советского народа, который и одержал победу над нацизмом», — объяснил Сергей Нечаев.

А еще — не надо петь военных песен. Берлинского трубача с младенцем на руках выводили как заядлого преступника. Все, что он мог на это ответить, исполнить «Вставай, страна огромная».

Каждый, кто пришел сюда, стойко прошел этот путь. Несмотря на ограничения, несли портреты своих героев, многие из которых пали на фронтах, не дожив до победного мая. Но благодаря вечной памяти спустя уже 78 дет, считай, до Берлина дошли.