«Следы ведут на Украину»: в Белоруссии сообщили о предотвращении терактов к 9 Мая

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 42

КГБ Белоруссии предотвратил несколько терактов, которые планировались к 9 Мая

«Следы ведут на Украину»: в Белоруссии сообщили о предотвращении терактов к 9 Мая

Фото: © РИА Новости / Виктор Толочко

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Тема:
День Победы 9 Мая

Взрывные устройства были замаскированы под бытовые приборы. Какие еще есть подробности?

Украинский нацистский режим планировал в Белоруссии серию терактов в преддверии 9 Мая и в сам праздник Великой Победы. Об этом сообщил белорусский телеканал.

Уточнятся, что КГБ Белоруссии пресек деятельность злоумышленников, направленную на дестабилизацию ситуации в стране. Глава ведомства Иван Тертель раскрыл, что подробная информация будет обнародована 10 мая.

«Следы заказчика ведут на Украину», — отмечено в сообщении.

Телеканалу известно, что взрывчатка была замаскирована под бытовые приборы, которые якобы были импортированы из-за границы. Они были доставлены нескольким жителям Белоруссии вместе с заданием — не задавать лишних вопросов.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Подмосковье задержали пять человек за попытку совершить теракт в воинской части.

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