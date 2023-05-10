«Следы ведут на Украину»: в Белоруссии сообщили о предотвращении терактов к 9 Мая
КГБ Белоруссии предотвратил несколько терактов, которые планировались к 9 Мая
Фото: © РИА Новости / Виктор Толочко
Взрывные устройства были замаскированы под бытовые приборы. Какие еще есть подробности?
Украинский нацистский режим планировал в Белоруссии серию терактов в преддверии 9 Мая и в сам праздник Великой Победы. Об этом сообщил белорусский телеканал.
Уточнятся, что КГБ Белоруссии пресек деятельность злоумышленников, направленную на дестабилизацию ситуации в стране. Глава ведомства Иван Тертель раскрыл, что подробная информация будет обнародована 10 мая.
«Следы заказчика ведут на Украину», — отмечено в сообщении.
Телеканалу известно, что взрывчатка была замаскирована под бытовые приборы, которые якобы были импортированы из-за границы. Они были доставлены нескольким жителям Белоруссии вместе с заданием — не задавать лишних вопросов.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Подмосковье задержали пять человек за попытку совершить теракт в воинской части.
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