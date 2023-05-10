В Кремле прокомментировали реакцию Запада на теракты перед Днем Победы

Никакой реакции от европейских столиц по поводу возможных терактов перед Днем Победы не поступало. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

При этом, по его словам, российские власти приняли во внимание реакцию США.

«Мы слышали ответ Госдепа США на вопрос журналистов, где не прозвучало слово „осуждение“, но, по крайней мере, было сказано, что не одобряют. Эта не та формулировка, которая с нашей точки зрения соответствовала бы чудовищности сказанного украинским представителем, но мы услышали это», — сказал Песков.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как в Подмосковье задержали пять человек за попытку совершить теракт в воинской части.