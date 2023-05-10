Российские силы ПВО сбили украинский Су-27 в Харьковской области

Российские силы противовоздушной обороны сбили украинский самолет Су-27 в городе Изюм Харьковской области. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, также военные России перехватили четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.

«Кроме того, уничтожены десять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Авдеевка Донецкой народной республики, Куземовка, Варваровка Луганской народной республики, Жеребянки и Ровное Запорожской области», — добавил Конашенков.

Россия продолжает проведение специальной военной операции по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил нации о ее начале 24 февраля прошлого года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что штурмовые отряды армии России продолжают свои наступательные действия по овладению кварталами на северо-западной и западной окраинах Артемовска.