Российские силы ПВО сбили украинский Су-27 в Харьковской области
Также военные перехватили несколько снарядов системы HIMARS. Какие еще достижения за сутки?
Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Российские силы противовоздушной обороны сбили украинский самолет Су-27 в городе Изюм Харьковской области. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
По его словам, также военные России перехватили четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.
«Кроме того, уничтожены десять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Авдеевка Донецкой народной республики, Куземовка, Варваровка Луганской народной республики, Жеребянки и Ровное Запорожской области», — добавил Конашенков.
Россия продолжает проведение специальной военной операции по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил нации о ее начале 24 февраля прошлого года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что штурмовые отряды армии России продолжают свои наступательные действия по овладению кварталами на северо-западной и западной окраинах Артемовска.
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